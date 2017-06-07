برج جلوبال تطرح مشروع تاليا سراي في تركيا بأقساط تمتد حتى 3 سنوات

تطلق كل من شركة مجموعة برج جلوبال وشركة إنفينتي العقارية مشاريع عقارية متميزة في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية المقام حاليا في فندق ريجنسي - البدع، ويستمر حتى 8 من الشهر الجاري، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

«برج جلوبال»

وقال مدير شركة مجموعة برج جلوبال عمر الهندي: انطلاقا من رغبة العميل في إيجاد العقار المناسب تم طرح مشروع تاليا سراي بتاريخ أول مايو الماضي، حيث ان المشروع يتمتع بخدمات فندقية متكاملة، وهو عبارة عن 2500 فيلا داخل منتجع كامل الخدمات، مما يتيح للعميل الشعور بالراحة والفخامة التي يطلبها. وتابع: تبين لنا الإقبال الكبير عليه بسبب التصميم الهندسي العريق والسعر المناسب لهذه الفلل الفاخرة، أيضا التسهيلات في الدفع هي أحد الأمور المميزة عند الشراء في منتجع تاليا ساراي في تركيا لزيادة راحة العميل عن طريق السداد بالأقساط حيث تمتد حتى 3 سنوات. وأكد الهندي ان العميل يحصل على فرصة معاينة المشروع عن طريق رحلات مجانية تنظمها الشركة بشكل دوري، حيث يدفع العميل مبلغ 1000 دينار لحجز الفيلا، وبعد معاينتها والتعاقد تدخل قيمة الحجز في مبلغ التعاقد.

«إنفينتي العقارية»

وكشف مدير إدارة المبيعات في شركة إنفينتي العقارية فهد العنزي عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.وأضاف: الشركة قد انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية لاختيار الأسواق المستقرة التي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الإيجارية المجدية لعملائها سواء على المدى المتوسط أو البعيد. وأكد العنزي أن اختيار الأسواق التي تعمل بها الشركة هي اختيارات تأتي بعد دراسات مستفيضة لهذه الأسواق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وذلك لضمان جدوى الاستثمار في تلك الأسواق، وبالتالي ضمان تحقيق أعلى العوائد للشركة ولمستثمرينا من جهة أخرى. وأضاف: الشركة جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع «سراييفو دريم» الكائن في سراييفو جمهورية البوسنة والهرسك في منطقة ميشوفيتش والذي يبعد عن سنتر سراييفو قرابة 15كم وعن مطار سراييفو مسافة 10كم وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية مسافة 8 كم. والذي يتكون من أراض وفلل، قريبة من جميع المنتزهات والأماكن السياحية.