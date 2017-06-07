أطلقت شركة أعيان الكويت للسيارات «أعيان أوتو» وكعادتها في كل عام، حملتها الرمضانية «عروض مالها مثيل في الشهر الفضيل» للسيارات المستعملة. وأعلنت الشركة أن هذه الحملة تشمل العديد من المزايا التشجيعية للعملاء، وتستمر طيلة الشهر الكريم في معارض الشركة المنتشرة في كل مناطق الكويت.

وبينت أعيان أوتو أن الحملة تقدم الفرصة للعملاء لشراء السيارة المناسبة لهم من الموديلات العديدة الحديثة متنوعة الماركات والأحجام المتوافرة في معارض الشركة مع اختيار العميل لهديته من بين ثلاثة خيارات تقدمها أعيان عند شراء السيارة، وهذه الهدايا هي تبديل إطارات السيارة، أو الحصول على كفالة شاملة على السيارة لمدة سنة كاملة، أو الحصول على تأمين شامل مجاني لمدة سنة أيضا. كما سيدخل العملاء في إطار هذه الحملة في سحب لاختيار فائز بجوائز عديدة تتضمن تأجير مجاني لسيارة أوبتيما 2017 المميزة لمدة عام مجانا وتذكرتي سفر وآيفون سفن.

ودعت أعيان العملاء الكرام إلى زيارة معارضها المنتشرة في مناطق الري والمهبولة والأحمدي والجهراء وأسواق القرين، حيث يجدون سيارات مستعملة من موديلات حديثة بأسعار منافسة، وهي في معظمها من السيارات المستردة من عقود التأجير التشغيلي وذات استخدام خفيف، وجزء منها مازال تحت كفالة الوكالة. وتحصل سيارات أعيان المستعملة على عناية الشركة، حيث تخضع للصيانة الدورية والإصلاح في كراجات الشركة قبل طرحها للبيع في معارض الشركة المختلفة.