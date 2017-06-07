«امسح واربح» نقداً من 1000 لغاية 3000 دولار

تستقبل الملا موتورز، الوكلاء الحصريين لسيارات ميتسوبيشي في الكويت، شهر رمضان المبارك من خلال تقديمها عرضا ترويجيا مميزا ومختلفا لعملائها، بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق أول سيارة ميتسوبيشي «امسح واربح»، لتمنح عملاءها الفرصة لربح جوائز نقدية قيمة تبدأ من 1000 ولغاية 3000 دولار أميركي، بالإضافة إلى فرصة اقتناء سيارتهم المفضلة من ميتسوبيشي بأسعار تنافسية وغير مسبوقة والاستفادة من مجموعة كبيرة من المزايا الحصرية.

وأكدت الملا موتورز في بيان لها، ان العرض الرمضاني الجديد والحصري الذي تقدمه لعملائها خلال شهر رمضان الكريم، يأتي تماشيا مع روح الكرم والعطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل، وفي إطار هدف المجموعة العام المتمثل بتقديم أفضل العروض التنافسية والقيمة الأعلى والأفضل التي تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم.

ويحمل العرض الرمضاني الجديد في طياته مجموعة كبيرة من المفاجآت المتمثلة بباقة من المزايا، حيث سيحصل العملاء عند شرائهم إحدى سيارات ميتسوبيشي الحديثة خلال فترة العرض على كفالة مدى الحياة مع باقة خصومات نقدية تصل إلى 3000 دولار.

ومن خلال العرض الرمضاني المميز، فان مجموعة ميتسوبيشي للدفع الرباعي والمتعددة الاستخدامات موديل 2017، والمتمثلة بميتسوبيشي باجيرو متاحة بسعر يبدأ من 8099 دينارا، ومونتيرو سبورت بسعر 7099 دينارا، وآوتلاندر بسعر 6399 دينارا، واي اس اكس بسعر 5399 دينارا. والسيارة الشبابية لانسر اي اكس متاحة بسعر 4499 دينارا. أما السيارتان الاقتصاديتان ميراج واتراج متوفرتان بسعر يبدأ من 2899 دينارا و3199 دينارا.

وذكرت الملا موتورز، أن العرض يضمن أعلى قيمة تثمين ممكنة لسيارات العملاء القديمة، ويضمن الالتزام بأفضل خدمة، والالتزام بمعايير جودة عالية، لتكون بذلك الفرصة مناسبة ومواتية للجميع لاستبدال سياراتهم القديمة، بإحدى سيارات «ميتسوبيشي» الحديثة، علما أن عملية التثمين تتم على جميع أنواع وموديلات السيارات المستعملة.