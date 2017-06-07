المعرض يستقطب أكثر من 50 جهة من الجامعات والمؤسسات العلمية

يقدم بنك الكويت الوطني رعايته لمعرض الفرص الدراسية والدراسات العليا الذي تنظمه جامعة الكويت بمشاركة أكثر من 50 جهة من مؤسسات وجامعات وكليات وذلك من 11 يونيو ولغاية 13 يونيو 2017 في جامعة الكويت الشويخ - مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

ويأتي تنظيم هذا المعرض على هامش حفل تكريم أوائل خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017 تحت رعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د.محمد عبداللطيف الفارس وهو الاحتفال الذي يرعاه بنك الكويت الوطني للسنة العاشرة على التوالي. كما تندرج هذه الرعاية في إطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه قطاع التعليم لما له من أثر في تشجيع الطلاب وتعزيز روح التنافس الأكاديمي والفكري فيما بينهم، وحثهم على التميز والابتكار.

ويشارك في هذا المعرض إلى جانب جامعة الكويت وكلياتها المختلفة، ما يزيد عن 50 جهة من الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية والتي ستقوم باستقبال الطلبة وتعريفهم على الاختصاصات المتاحة وكيفية التسجيل والبرامج المقررة وتقدم لهم الاستشارة فيما يتعلق بمستقبلهم الأكاديمي.

وفي هذه المناسبة، قالت مساعدة مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر إن رعاية بنك الكويت الوطني لمعرض الفرص الدراسية للعام الثاني على التوالي هي جزء لا يتجزأ من التزامه في دعم الكوادر الوطنية الشابة وإيمانه بأهمية استثمار الموارد البشرية الشابة وتوفير سبل الدعم لها لتكون فاعلة في دعم مجتمعها وتنميته.

وأكدت المطر أن هذه الرعاية تعكس حرص بنك الكويت الوطني على الاهتمام بالشباب الكويتي ودعم النشاطات التعليمية الهادفة إلى تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة، خاصة أنه يأتي تنظيمها على هامش تكريم الطلبة الأوائل من خريجي المرحلة الثانوية، حيث سيفتح المعرض أمامهم المجال للتعرف عن كثب علـــى الخيـــارات التي تناسب تطلعاتهم وتلبي طموحاتهم.