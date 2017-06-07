قالت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (المعامل)، إنها وقعت عقدا مع وزارة الأشغال العامة بمبلغ 18.65 مليون دينار يتعلق باستكمال أعمال «انجاز وصيانة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع» لمدة 600 يوم.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنها تتوقع تحقيق ربح بنسبة 6% من قيمة المشروع حيث ستنعكس على البيانات المالية للشركة اعتبارا من 2017 وحتى 2019 مبينا أن هذه النسب «تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الانجاز ومدى تحقق النتائج الفعلية».



يذكر ان وزارة الاشغال كانت قد سحبت مشروع انشاء جسر على شارع الخليج العربي عند دوار البدع من شركة مشرف بعد إعلانها وجود تلاعبات في نقل التكاليف بين المشروعات التي تنفذها بشكل غير صحيح.