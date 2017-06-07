الإصدار يُعد ثاني أعلى قيمة «سندات تورق مقابل» منذ بداية العام

3.7 مليارات دينار قيمة الإصدارات منذ بداية 2017.. يقابلها 3.4 مليارات استحقاقات

مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي امس سندات «تورق مقابل» بقيمة 250 مليون دينار لأجل 6 أشهر، بعائد 1.625%، وهو نفس العائد لآخر إصدار لمدة 6 أشهر الصادر في مايو الماضي، وشهد الإصدار تغطية تخطت 3 مرات حجم الاصدار، ويستحق سداد السندات في ديسمبر المقبل.

ويتزامن هذا الإصدار مع استحقاق لسندات «تورق مقابل» اصدرها البنك في 7 مارس 2017 لمدة 3 أشهر بقيمة 220 مليون دينار، وتستحق أمس 6 يونيو بعائد 1.25%، وقد يكون جزءا من الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق.

ومن حيث القيمة، تعتبر هذه السندات ثاني أكبر إصدار لـ«المركزي» منذ بداية 2017، حيث كان الإصدار السابق في نهاية مايو الماضي هو الاكبر مسجلا 360 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بمتوسط الاصدارات التي طرحت منذ بداية العام، والذي يتراوح بين 175 و 240 مليون دينار.

وكان آخر اصدارات «المركزي» من سندات السيولة والتورق قبل اصدار امس في 30 مايو الماضي، أي قبل اسبوع، بقيمة 360 مليون دينار لأجل 6 اشهر، حيث يستحق في 28 نوفمبر المقبل، وكان بعائد 1.625%.

ومنذ بداية العام الحالي، أصدر «المركزي» سندات «تورق مقابل» بقيمة 3.7 مليارات دينار، في صورة 17 إصدارا وبمتوسط 218 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.43%.

ويقابل هذه الإصدارات سندات «تورق مقابل» يستحق اجلها خلال الفترة نفسها بقيمة 3.4 مليارات دينار، في صورة 17 اصدارا ايضا، وبمتوسط 205 ملايين دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.13%.

وتتوزع إصدارات سندات «التورق مقابل» منذ بداية 2017 على 7 إصدارات لأجل 6 أشهر بقيمة 1.7 مليار دينار، بمتوسط 250 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.517%.



ويقابلها سندات مستحقة لأجل 6 اشهر بقيمة 1.09 مليار دينار، في صورة 5 اصدارات.

فيما تستحوذ الاصدارات لأجل 3 أشهر على 1.9 مليار دينار، في صورة 10 اصدارات، وبمتوسط 196 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.375%.



وتقابلها سندات مستحقة لأجل 3 اشهر بقيمة 2.4 مليار دينار، في صورة 12 اصدارا.

ويطرح البنك المركزي سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.