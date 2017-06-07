الأفراد الكويتيون يواصلون الهروب للشهر الثالث على التوالي

الصناديق الاستثمارية الكويتية تسجل 20 مليون دينار صافي شراء

المؤسسات والصناديق الخليجية كثفت من عملياتها الشرائية

أحمد موسى

كشفت إحصائيات حديثة للبورصة حول فئات وجنسيات المتعاملين خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 عن توجه بيعي مكثف للكويتيين قابلته عمليات شرائية من قبل الخليجيين والأجانب المؤسساتيين على وجه الخصوص ليسجلوا أعلى معدل شراء في 3 سنوات.

تعاملات الكويتيين

وبلغت محصلة تعاملات الكويتيين منذ بداية 2017 حتى نهاية مايو الماضي صافي بيع بقيمة 66 مليون دينار بعد تسجيلهم مشتريات بقيمة 3.1 مليارات دينار وعمليات بيعيه بقيمة 3.2 مليارات دينار مستحوذين على قرابة 88.5% من إجمالي التعاملات.

واشترى الأفراد الكويتيون بقيمة 1.68 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقابل عمليات بيع بقيمة 1.7 مليار دينار، مسجلين صافي بيع بقيمة 19.3 مليون دينار.

وجاءت المؤسسات لتسجل صافي بيع منذ بداية العام بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 465.5 مليون دينار مقابل 498.3 مليون دينار من جانب البيع، مسجلة بذلك صافي بيع بقيمة 33 مليون دينار، فيما استحوذت المؤسسات على 14% من التعاملات.

ولحقت محافظ العملاء بعمليات البيع مسجلة صافيا بيعيا بقيمة 33.5 مليون دينار منذ بداية العام، حيث سجلت عمليات شراء بقيمة 749 ملايين دينار مقابل 782.3 مليون دينار مستحوذة على 20% من التعاملات.

وخالفت الصناديق الاستثمارية الكويتية تجاه الأفراد والمحافظ والمؤسسات بعد تسجيلها صافي شراء بقيمة 19.7 مليون دينار إلا أنها استحوذت على نسبة لم تتخط 6% من التعاملات مسجلة شراء بقيمة 213 مليون دينار وبيعا بقيمة 194 مليون دينار.

الخليجيون إلى الشراء

واتجه الخليجيون إلى الشراء في الشهور الخمسة الأولى من العام بقيمة 16.4 مليون دينار، حيث سجل الأفراد والمؤسسات ومحافظ العملاء صافي شراء، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية.

وكثفت المؤسسات الخليجية والصناديق من عملياتها الشرائية، حيث بلغ صافي شراء المؤسسات نحو 9.4 ملايين دينار، فيما بلغت مشتريات الصناديق الاستثمارية 6.3 ملايين دينار بعد تسجيل شراء بقيمة 14.2 مليون دينار وبيع بقيمة 8 ملايين دينار.

وحقق الأجانب صافي شراء مستغلين تراجع أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات مغرية لبناء مراكز استثمارية جديدة مسجلين صافي شراء بقيمة 49.6 مليون دينار، حيث باع الأفراد الأجانب والصناديق، فيما اتجهت المؤسسات إلى الشراء، حيث سجلت مشتريات بقيمة 148.4 مليون دينار هي الأعلى منذ 3 سنوات مقابل بيع بقيمة 90 مليون دينار بمحصلة شرائية بقيمة 58.4 مليون دينار.

وسجلت الصناديق الاستثمارية صافي بيع بقيمة 8.2 ملايين دينار بعد تسجيل مشتريات بقيمة 26.3 مليون ينار وبيع بقيمة 34.5 مليون دينار.

يذكر أن الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق الاستثمارية من حيث القيمة عالميا، رفع من استثماراته في البورصة الكويتية بأسهم 9 شركات، إلى 111.1 مليون دولار في نهاية 2016.

وواصلت مستويات السيولة المتداولة في البورصة الكويتية تراجعاتها لتبلغ أدنى مستوى لها في 2017 وسط مخاوف من عزوف عن التداولات تعود إليها البورصة مرة أخرى بعد حالة فوران عاشتها لفترة قصيرة.

ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر السعري للبورصة 18%، ليغلق عند مستوى 6785 نقطة، رابحا أكثر من ألف نقطة، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى 27.66 مليار دينار.

وبلغت السيولة المتداولة منذ بداية العام نحو 3.5 مليارات دينار بزيادة 157% عن مستوياتها لنفس الفترة من العام 2016 والبالغة 1.36 مليار دينار.

يذكر أن البورصة الكويتية شهدت خلال منتصف مايو الماضي إطلاق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد ومن أبرز تفاصيل المرحلة توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول (T+3) وذلك كخطوة نحو ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة.