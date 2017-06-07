تغيير الاسم من «مصبغتي» إلى «جست كلين» بغرض الدخول للأسواق الخليجية

عبدالرحمن خالد

في حين تتوالى قصص نجاح الـ E-Business في الكويت يعود محمد جعفر من خلال صندوق الاستثمار في الشركات الخاصة «فيث كابيتال» لكتابة أول السطور في قصة قد تكون علامة مضيئة بذلك القطاع الصاعد بقوة بالاقتصاد الكويتي في المستقبل القريب من خلال إطلاق أعمال «جست كلين» وذلك بحضور أصحاب 50 مصبغة مشاركة ومندوبين عن وسائل الإعلام وحشد غفير من المدعوين.



ونظمت شركة فيث كابيتال القابضة و«جست كلين» الغبقة الرمضانية في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة للإعلان عن تدشين وإطلاق أعمال «جست كلين».



وقد رحب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيث كابيتال القابضة محمد جعفر بالضيوف، مؤكدا أن إطلاق جست كلين يعتبر بداية لاستثمار جديد لشركة فيث كابيتال القابضة وأن تغيير الاسم من مصبغتي الى جست كلين ضمن خطة الشركة الى التوسع الإقليمي في الاستثمار وعدم الاعتماد على السوق المحلي فقط.



وأكد جعفر في كلمته ان هناك رؤية استثمارية إيجابية لقطاع المصابغ في منطقة الخليج وان تلك الرؤية تم بناؤها على أساس العديد من الافتراضات التي اتخذت في اعتبارها عوامل اقتصادية واجتماعية تبشر بمستقبل كبير للتطبيق الالكتروني المتخصص في ذلك المجال.



أشار جعفر الى أن فيث كابيتال تسعى لزيادة استثماراتها المستقبلية في المشروعات المشابهة وان صندوق الاستثمار في الشركات الخاصة المتخصصة في التكنولوجيا سيتوسع في الأعمال إقليميا مركزا على دول الخليج.



وفي كلمة لعذبي ونوري العنزي المؤسسين لتطبيق جست كلين رحبوا فيها بالمشاركين والمدعوين ووسائل الإعلام وشرحوا كيف ولدت فكرة مصبغتي وتحولت الى تطبيق يشمل عشرات المصابغ الكويتية.



وكان تطبيق «مصبغتي» الذي اتخذ اسمه الجديد «جست كلين» كخطوة رائدة لتقديم هويته في دول مجلس التعاون الخليجي، قد انطلق من حاجة السوق المحلي إلى ما يقدمه من خدمات الغسل وتنظيف الملابس «أون لاين» محدثا ثورة تكنولوجية حقيقية في قطاع المصابغ بعد أن أتاح سبل التواصل بين مقدمي الخدمة والمستخدمين بسهولة ويسر.



فبعد مرور سنة على إطلاق التطبيق تقريبا، نجحت جست كلين في جذب ومشاركة العديد من المصابغ المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.



تجدر الإشارة إلى أن فكرة «جست كلين» المبتكرة والرائدة والتي بدأت باسم «مصبغتي» قد ولدت من بنات أفكار الأخوين عذبي ونوري العنزي، وقد حققت نجاحا لافتا بعد اعتمادها على التكنولوجيا والاستفادة من تطبيقاتها.



ترتكز الفكرة على تطبيق ذكي على الإنترنت يساعد المستخدم على الاختيار من قائمة المصابغ المشاركة، والوقت الزمني لتسليم وتسلم ملابسه، والاختيار من بين طرق الدفع المتاحة.



علما أن فيث كابيتال القابضة وهي شركة رأس المال الاستثماري والتي تهدف إلى الاستثمار في مشروعات الشباب الرائدة والمشروعات الناشئة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والعاملة في قطاع التجارة الالكترونية قد استحوذت على «جست كلين» مع بداية الشهر الماضي.



من جهة أخرى، يتيح تطبيق جست كلين للمستخدم بعد تنزيله لأول مرة بسهولة ويسر طلب الخدمة بنقرات ثلاث فقط لاختيار سلة الغسيل ووضع ما يريد غسله بداخلها وجدولة تسليم وتسلم ملابسه في غضون ساعة من الزمن.



كما يوفر التطبيق أيضا قائمة بأسماء المصابغ المشاركة وأسعار خدماتها دون إضافة رسوم عليها لصالح التطبيق، حيث جودة الخدمات بدءا من التنظيف الجاف، والغسل والكي، إلى الخدمة العادية ومدتها 24 ساعة، والخدمة السريعة وتستغرق 4 ساعات، فضلا عن خدمة تنظيف السجاد وفساتين الزفاف والخامات التي تحتاج إلى عناية خاصة وغيرها.



أما فيما يخص طرق الدفع، فيتيح التطبيق للمستخدم الاختيار بين السداد والدفع النقدي أو عبر استخدام بطاقات الدفع المسبق كي نت أو عن طريق نظام الاشتراكات.



علما أن عروض «الاشتراكات» تعد خدمة جديدة ذكية تتيح للمستخدمين المشاركة بباقات مختلفة كالحصول على خدمات بقيمة 25 دينارا عند الاشتراك بباقة 20 دينارا، وبقيمة 50 دينارا عند الاشتراك بباقة 40 دينارا، وبقيمة 80 دينارا عند الاشتراك بباقة 60 دينارا، بالإضافة إلى أن التطبيق يتيح للمستخدم شراء قسائم هدايا بقيمة تتراوح من 10 دنانير إلى 100 دينار وتقديمها (كهدية) لشخص ثالث يحدده المستخدم، فضلا عن العديد من برامج الكوبونات الترويجية وقسائم الخصم الحصرية.

«فيث كابيتال»

إن فيث كابيتال القابضة، تهتم بمشاريع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.



وتسعى فيث كابيتال الى الاستثمار في الشركات التي لديها معدلات نمو عالية محتملة وتمتلك إمكانات ومقومات التوسع والتحول الى شركات إقليمية، والى نقل نهجها في إدارة الأعمال التجارية الى الشركات، والتأكيد على أن الأعمال القائمة على المبادئ والأسس المهنية سيؤدي حتما الى النجاح، وهذا ما يشكل أحد خصائص فيث كابيتال ومزاياها الرئيسية.

«جست كلين»

تعتبر «جست كلين» وليدة أفكار الأخوين عذبي ونوري العنزي، اللذين كرسا جل وقتهما وجهودهما لتحقيق ما يحلمان به، حلم تجسد باعتماد التكنولوجيا وابتكار تطبيق ذكي جديد على الانترنت، يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويساعد المستخدمين على اختيار المصبغة والوقت الزمني لتسليم وتسلم ملابسه ودفع تكلفة غسلها وتنظيفها في اقل وقت ممكن.

فبعد مضي سنة على انطلاقة نشاطها نجحت في جذب والتوقيع مع العديد من مقدمي الخدمة المنتشرين في معظم أنحاء الكويت، سعيا منها الى نمو مضطرد وتحقيق المزيد من النجاح والتواجد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذت «جست كلين» كاسم جديد لها بدلا من «مصبغتي»، الاسم الذي عرفت به عند بدء نشاطها.