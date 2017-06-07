بهبهاني: الشركة حصلت على أكبر حصة من مشاريع البنية التحتية



أحمد مغربي

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، على أن تتم الدعوة لعقد الجمعية خلال أسبوعين بغض النظر عن نسبة الحضور.

وكان من المقرر ان تناقش الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقبي الحسابات ومناقشة واعتماد البيانات المالية وحسابات الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية، ومناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية، بالاضافة الى انتخاب أعضاء مجلس الادارة للشركة للدورة السابعة عشرة (2017-2019).

وفي كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الادارة قال رئيس مجلس إدارة الشركة عادل بهبهاني انه بناء على الخطة المرسومة لإعادة هيكلة ديون الشركة مع البنوك الدائنة لتحقيق مصالح الطرفين، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم الأولية وما تبعه من الحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2015 على زيادة رأسمال الشركة من 22.5 مليون دينار إلى 112.6 مليون دينار أي بمقدار 90 مليون دينار موزعة على 901.3 مليون سهم يتم تخصيصها لدائني الشركة من بنوك ومصارف وشركات وذلك عن طريق تحويل مديوناتهم إلى اسهم في رأسمال الشركة مع تنازل المساهمين عن حقهم في الاكتتاب في الأسهم المذكورة.

وأشار بهبهاني الى انه من المنتظر ان يتم التوقيع على الصيغة النهائية لخطة اعادة الهيكلة قريبا بين الشركة والبنوك الدائنة والبدء في إجراءات تنفيذ الزيادة في رأس المال.

وحول النشاط الصناعي قال بهبهاني إن الشركة حرصت للحصول على اكبر حصة من مشاريع البنية التحتية، حيث ارتفعت كميات الأنابيب المنتجة خلال العام لتصبح 21.5 ألف طن مقارنة بـ 18.3 ألف طن خلال 2014، كما تم تغليف 759.8 ألف متر طولي مقارنة بـ 460.1 ألف طن طولي في 2014 وهو ما يشير إلى تضاعف حجم انتاج وحدة التغليف.

هذا وقد حققت الشركة خسارة قدرها 1.3 مليون دينار خلال 2015 مقارنة بخسارة قدرها مليون دينار في 2014.