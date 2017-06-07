محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت مددت حتى 2 يوليو المقبل الأجل النهائي للمقاولين لتقديم عروضهم بشأن مشروع ترانكلاين فايف (TL5) وفقا لمصادر مطلعة.

وكانت الشركة قد دعت المقاولين في وقت سابق إلى تقديم عروضهم في موعد غايته 4 يونيو الجاري لبناء خط أنابيب مواز لنقل مليون برميل يوميا من النفط الخام في شمال الكويت لأغراض التصدير.

وقد تم تأهيل 17 شركة عالمية لتقديم مقترحات لدوران خط نقل جديد بقطر 48 بوصة لنقل النفط الخام من شمال الكويت إلى المجمع المركزي ليصار الى نقله فيما بعد إلى مناطق الصهاريج الشمالية والجنوبية للتصدير.

ومن بين الشركات التي تأهلت للمشاركة في المشروع شركة بتروفاك البريطانية وشركة شيودا اليابانية، وكيه بي ار الاميركية، وتكنيكاس ريونيداس الاسبانية وهيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية واس ان سي لافالين الكندية وشركو لارسين ان توبرو الهندية وغيرها.

ويشمل نطاق العمل في المشروع تنفيذ بناء خط أنابيب جديد من طراز ترانكلاين فايف مع جميع الأعمال المرتبطة به والصمامات وأجهزة التحكم والمراقبة والمحطات والمعدات بالإضافة الى تحديث وتعديل على خط الانابيب ترانكلاين فايف القائم.