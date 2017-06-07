ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن العقارات الاستثمارية تدر عائدات تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، حيث استقرت في الربع الأول مقارنة بالربع السابق له، وسجلت تلك العوائد على العقارات الاستثمارية للربع الثاني على التوالي من 7.3% إلى 8.4% على مستوى المحافظات، ومازالت تزيد على معدلات عوائد العقارات التجارية في معظم المحافظات، ففي محافظة الكويت تبلغ عوائد العقارات الاستثمارية 7.3%، ويتراوح معدلها بين 6.8% و 7.9% في مختلف مناطق المحافظة، وعلى مستوى محافظة حولي وصل متوسط معدل العوائد إلى 7.9%، كما استقرت تلك المعدلات في كل مناطق المحافظة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وتصل معدلات العوائد في بعض مناطق محافظة الفروانية 8.2%، وتبلغ 8.6% في بعض المناطق، حيث استقر متوسط معدل العائد على العقارات الاستثمارية مسجلا 8.2% في المحافظة. وبلغ متوسطه في محافظة الأحمدي 8.4%، ويقترب من 8.8% في أماكن من منطقة المهبولة وبعض مناطق متميزة أخرى، وفي محافظتي مبارك الكبير والجهراء يصل العائد إلى 8.2%، بينما في بعض الأماكن من منطقة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير يبلغ 8.5%.

وعلى صعيد معدل العائد السنوي على العقارات التجارية، قال التقرير ان معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرت في الربع الأول عن الربع السابق له، ومازالت أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية في بعض المحافظات باستثناء محافظة حولي التي يزيد فيها معدل العائد على العقارات التجارية عن معدله في العقارات الاستثمارية.

ويصل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة إلى 6.8%. واستقرت المعدلات في محافظة حولي مسجلة 7.95%، حيث مازال يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة وسط تزايد ارتفاع التوقعات المرتبطة بمستقبل قطاع المكاتب ولاسيما في منطقة الجذب، ويزيد متوسط العائد على 8.1% في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة مثل منطقتي السالمية وحولي.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 8.1%، وتصل في بعض مناطقها المتميزة إلى 8.4% مثل منطقتي جليب الشيوخ والضجيج كذلك في الأماكن الداخلية منها، كما استقر متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء مسجلا 7.9%، وتفوق نسبته 8.1% في منطقة الجهراء إحدى المناطق المتميزة بالمحافظة، كما بلغ معدل العوائد على العقارات التجارية في محافظة الأحمدي 7.9%، وتزيد قليلا على 8% في منطقتي الفنطاس والفحيحيل، كما تفوق 8.2% في بعض الأماكن من المناطق المتميزة بالمحافظة مثل منطقة المنقف.