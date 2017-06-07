نظم بنك وربة محاضرة للجهاز التنفيذي لبنك وربة حملت عنوان «الصناعة النفطية في الكويت.. الواقع والتحديات»، في المبنى الرئيسي للبنك في برج السنابل، تم التطرق خلالها إلى العديد من المواضيع الحيوية المتعلقة بالقطاع النفطي من حيث الاستثمارات والمستجدات حوله.

وقد ألقى المحاضرة عبدالعزيز الجابر عضو في مجلس إدارة بنك وربة الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة واشنطن والذي يمتلك تاريخا عريقا في قطاع النفط حيث شغل العديد من المناصب في كل من شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية منذ عام 1979 لغاية 2005.



كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة في عدد من الشركات مثل شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة نفط الخليج ومؤسسة الاستثمار البشري.

من خلال المحاضرة، تناول الجابر العديد من المحاور المتعلقة بالقطاع النفطي، حيث استهلها بإعطاء نبذة تعريفية عن صناعة النفط بالكويت، ومن ثم تطرق حول التوجه العالمي للإنتاج، وما هي النظرة المستقبلية لأسعار النفط وما هو دور المؤسسات المالية في هذه الصناعة بالإضافة إلى التحدث حول مجالات الاستثمار في الصناعة النفطية.



كما تناول أيضا الدور الذي يؤديه بنك وربة في تنمية هذا القطاع من خلال ضخ الاستثمارات فيه.