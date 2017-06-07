كرّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت شركائها المميزين من مزودي الخدمات ذات القيمة المضافة، وذلك ضمن برنامج «الأوائل» ربع السنوي، وذلك لتسليط الضوء على أدائهم المتميز خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن المدير التنفيذي لمبيعات الجملة وعلاقات الأعمال ومسؤولي إدارة خدمات القيمة المضافة قاموا بزيارة كل شركة من الشركات المكرمة في مقر عملها، حيث أشادوا بجهودهم التي قدمت أعلى معايير الجودة لعملاء زين الذين يشكلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت، وحرصوا على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطورا بما يعكس ريادتها في قطاع الاتصالات المتنقلة.

وقامت زين من خلال برنامج «الأوائل» للربع الأول من العام 2017 بتكريم شركة Numbase Limited على تحقيقها المركز الأول في إيرادات زين لخدمات القيمة المضافة، وشركة Media Phone Plus على تحقيقها المركز الأول في إيرادات زين للرسائل القصيرة بالجملة، وشركة ITG على تحقيقها المركز الأول في الأداء العام لخدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى MT2 على أفضل دعم فني لخدمات القيمة المضافة.

وتفخر الشركة بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع شركائها من مزودي خدمات القيمة المضافة، حيث تحرص الشركة على تنظيم برنامج «الأوائل» بشكل ربع سنوي لتسليط الضوء على جهودهم وأدائهم، وذلك حرصا منها على تقديم كل ما هو جديد من العروض والمنتجات ذات القيمة المضافة لعملائها.

وترتكز علاقة زين مع شركائها وموزعيها المعتمدين على الاستراتيجية التي تتبناها لتضمن تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء وأفضل العروض الترويجية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، ولهذا تحرص الشركة كل الحرص على تقدير هذه الجهود بشكل دوري وتزويد شركائها بأدوات المنافسة اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق رضا العملاء.