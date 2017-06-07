محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان التحالفين المتبقيين المتنافسين على مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه ما زالا في انتظار فض مظاريف العطاءات التجارية.

وكانت المجلة قد ذكرت في مايو الماضي ان الهيئة طلبت منهما تقديم مزيد من الإيضاحات المالية حول المقترحات الفنية، وقد تم تقديمها في الأول من مايو الماضي وطبقا لمصادر مطلعة فان المقترحات الفنية ما زالت قيد البحث والمراجعة من قبل لجنة اعلى، وانه يتعين استكمال المراجعة قبل ان يصار الى فض مظاريف العروض التجارية.

وقالت المجلة ان مشروع شمال الزور 2 واجه عدة تأخيرات في مرحلتي التأهيل المسبق والمناقصات. وفي مارس الماضي طلبت الهيئة صاحبة المشروع من مقدمي العروض المتبقيين تمديد خطابات الضمان المصرفي لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء خطابات الضمان الأصلية في 19 مارس.

وفي فبراير طلبت الهيئة من التحالفين تقديم إيضاحات نهائية بشأن مقترحاتهما التقنية، التي تضمنت طلب إزالة جميع الانحرافات.

تجدر الإشارة الى ان التحالف الاول يضم شركة ماروبيني كوربوريشن اليابانية مع الوكيل المحلي شركة فؤاد الغانم وأولاده، فيما يتألف التحالف الثاني من شركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية مع كل من شركة اوساكا غاز كومباني ومجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة.

ومن المقرر ان تبلغ طاقة مشروع شمال الزور 2 المستقل 1500 كيلوواط من الكهرباء بالإضافة الى تحلية 102 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا.