تحولت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، للربحية في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من عام 2016.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 37 ألف دينار، مقابل خسائر الربع الأول من العام الماضي البالغة 37 ألف دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن التحول للربحية خلال الفترة نتيجة لعودة جزء كبير من عملائها من الجالية المصرية في الكويت للتعامل مع شركات الصرافة النظامية وذلك بعد تعويم الجنيه المصري.

وتابعت: ان الشركة قامت بمجهودات لتخفيض المصاريف العمومية والإدارية، ما انعكس على زيادة الأرباح.