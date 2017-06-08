توزيع وجبات الإفطار في مسجد «فاطمة العوضي»

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة مشروع افطار الصائم بتوزيع وجبات الافطار في عدة محافظات، حيث يقوم فريق «بيتك» التطوعي بتوزيع وجبات الافطار في محافظة حولي والفروانية «منطقة خيطان»، بالإضافة الى الاماكن التي يرتادها عدد كبير من الصائمين مثل سوق المباركية وقصر نايف والمساجد ومواقع اخرى في انحاء متفرقة من البلاد، ضمن اطار برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 3»، الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والانسانية التي ترسخ التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.

وقام فريق «بيتك» التطوعي بتوزيع وجبات افطار الصائم في مسجد فاطمة عبدالله العوضي استمرارا لحملة افطار الصائم التي اطلقها البنك تزامنا مع اول ايام الشهر الفضيل.

ويواصل «بيتك» توزيع وجبات افطار صائم في عدة مواقع في الكويت، حيث يقوم فريق «بيتك» التطوعي باعداد وتجهيز وتوزيع اكثر من 600 وجبة يوميا حتى نهاية الشهر.

وتأتي أهمية هذه المبادرة بتعزيزها لدور «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية، حيث يعتبر «بيتك» ان الانشطة الاجتماعية والبرامج التطوعية تساهم في تعزيز ودعم أواصر الصلة في المجتمع.

هذا ويستمر «بيتك» ببرنامجه الرمضاني المتنوع الذي يضم انشطة تطوعية ومساهمات توعوية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والانسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كل مبادرات العمل التطوعي والانساني.