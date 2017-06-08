دورة البراعم أحد روافد مبادراتها الناجحة للعام الثالث على التوالي

كشفت الشركة الكويتية للاستثمارعن إنطلاق حملتها الرمضانية 2017 منذ بداية الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته، وتتضمن الكثير من المبادرات التي تغطي من خلالها مختلف الجوانب الخيرية والاجتماعية والإنسانية.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشركة طلال الرشدان، ان الشركة تواصل تقديم برنامجها السنوي «مائدة إفطار صائم» للعام الخامس على التوالي، حيث تقوم بتوزيع نحو 500 وجبة يوميا على الصائمين في كل من سوق المناخ ومسجد الدولة الكبير ويساهم في هذا البرنامج موظفو الشركة. وأضاف الرشدان في تصريح صحافي أن العمل الخيري للكويتية للاستثمار في رمضان يتوج أيضا بمواصلة توزيع «وجبات السحور» البالغة 13 ألف وجبة خلال العشر الأواخر من رمضان على مصلى المسجد الكبير وذلك للسنة الثالثة عشرة على التوالي.

كما يتضمن البرنامج توزيع القرقيعان على موظفي الشركة ودور الرعاية الاجتماعية ومستشفى مكي جمعة.

وقال ان الشركة تحرص على تكثيف أنشطتها ومبادراتها الخيرية والمجتمعية سنويا، من واقع التزامها المعتاد في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، إذ تقوم بتنظيم دورة البراعم الرمضانية لكرة قدم الصالات للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، والتي تعد أحد روافد مبادرات الشركة خلال شهر الخير.

وأوضح الرشدان أن الشركة وفي ضوء رسالتها المجتمعية تهتم باستثمار الطاقات الشبابية من خلال الدورة، فضلا عن مساهماتها مع طلبة جامعة الكويت في مختلف التخصصات وذلك لدعمهم في مشاريع التخرج، خصوصا أن الكويتية للاستثمار تبحث عن كل ما يفيد الشباب الطموح من أجل إظهار مهاراتهم ومواهبهم التي يتمتعون بها، وهو ما أسفر عنه تنظيم الشركة لمعرض ميكر فير العالمي في فبراير الماضي تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الراعي والداعم الأول للشباب الكويتي، حيث ميزت هذه الرعاية السامية العمل الذي قامت به الشركة الكويتية للاستثمار ليضاف الى سجلها الفريد والمديد في المسؤولية الاجتماعية على نحو أكثر من 50 عاما.

واستطرد قائلا: ان دورة البراعم انطلقت منذ 29 مايو الماضي وتختتم يوم الجمعة المقبل بحضور الوزير أنس الصالح ونخبة من نجوم المجتمع سواء في الرياضة أو الفن، لما تمثله من قيمة مضافة تساهم في إعداد جيل مدعوم بالرعاية يستطيع تقديم أكبر الإنجازات مستقبلا.

وحققت الدورة نجاحا منقطع النظير منذ انطلاقتها قبل عامين أكده تفوق المنتخب الوطني للمدارس وحصوله على المركز الثالث في بطولة العالم للمدارس التي أقيمت أخيرا في الإمارات، لاسيما أن 90% من لاعبيه شاركوا في دورة البراعم للعام الماضي.

وفي السياق نفسه، أكد الرشدان أن الكويتية للاستثمار تعمل على تطوير دورة البراعم من أجل التنقيب عن مواهب جديدة، ما دفعها الى تغيير نظام الدورة من خروج المغلوب واستبداله بنظام دوري المجموعات، كما تسعى الشركة الى مشاركة فرق من دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل، لتوفير الاحتكاك الجيد للاعبين الكويتيين.