«هواوي» دربت 33 خريجاً ورحبت بانضمام 8 كويتيين مبدعين إلى كوادر عملها

احتفت شركة هواوي، الرائدة عالميا في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، مؤخرا بتخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامجها السنوي المخصص لتدريب الخريجين الجدد، حيث نجح البرنامج الذي صمم خصوصا لدعم المواهب الكويتية الواعدة وإعدادها لدخول سوق العمل، بتزويد 33 خريجا متميزا في الكويت بالمهارات العملية والخبرات المهنية اللازمة لبدء مستقبلهم المهني وقيادة مسيرة تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفي الإطار ذاته، رحبت هواوي بانضمام ثمانية من خريجي البرنامج إلى كوادر عملها، الأمر الذي يعكس التزام الشركة بدعم المجتمعات التي تمارس بها أعمالها.

وأطلق برنامج هواوي لتدريب الخريجين ليزود الخريجين الجدد في الكويت بالخبرات العملية في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، واطلاعهم على أفضل ممارسات العمل المعتمدة في هذا القطاع، مؤكدا بذلك على أهمية التعليم وبناء المهارات في قيادة مسيرة الابتكار والتنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص في الكويت.

وفي إطار هذا البرنامج، منح المتدربون فرصة التنقل بين مختلف الأقسام بهدف مساعدتهم على تكوين رؤية شاملة عن طبيعة العمل واكتساب خبرات تقنية وإدارية.

كما حظي أيضا ستة مشاركين في هذا البرنامج بفرصة السفر إلى مقر الشركة في الصين للحصول على التدريب العالمي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ضمن مختبرات ومراكز الأبحاث والتطوير التابعة لشركة هواوي واكتسبوا بذلك الخبرات مباشرة من المبتكرين وأهم الخبراء في هواوي.

وفي معرض تعليقه على اختتام الموسم الثاني من هذا البرنامج، صرح تريفور ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز كويت، قائلا: يسعدنا رؤية قادة المستقبل الجدد يخطون أولى خطواتهم المهنية جنبا إلى جنب مع شركة هواوي.

أود أن أهنئ المتدربين الكويتيين الذين أظهروا تفوقهم وأبدوا حماسا منقطع النظير للتعلم في سبيل ضمان مستقبل مزدهر ومستدام لوطنهم.

وسنواصل تخصيص المزيد من البرامج التدريبية التي من شأنها أن تدعم الشباب الكويتي الواعد وتمنحه فرصة اكتساب الخبرات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وسوق العمل وتساعده في بدء مسيرته المهنية وممارسة دوره الفاعل في المجتمع.

هذا ونسعى من خلال إطلاق برامج تعزيز المهارات، إلى منح الشباب الكويتي الواعد فرص اقتصادية من جهة، ودعم الحكومة لتحقيق رؤية الكويت 2035، وتحويل الدولة إلى وجهة إقليمية متميزة في مجال تقنية المعلومات.