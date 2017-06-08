تواصل شركة الملا العالمية للصيرفة توسعها في الكويت مع افتتاح فرعها الـ 72 في جمعية مشرف التعاونية، ويعتبر هذا الفرع الأول للشركة في المنطقة والذي تهدف من خلاله إلى تقديم خدماتها الفريدة ومنتجاتها المتقدمة في مجال الصيرفة والعمليات المالية في خطوة نحو خدمة عملائها الموجودين في أماكن بعيدة.

الفرع الجديد موجود بجمعية مشرف التعاونية قطعة 6 غرب منطقة مشرف بالقرب من الجامعة الاسترالية، ويقدم مختلف الخدمات المالية التي تلائم جميع الاحتياجات.

وتعليقا على الحدث، قال مدير عام شركة الملا للصيرفة راكيش جوشي: ان شركة الملا للصيرفة تنمو بقوة كبيرة انطلاقا من التزامها بأن تكون أقرب إلى عملائها وتزويدها بأفضل الخدمات والمنتجات، نحن نواصل سعينا لتحسين خدماتنا دائما ونعمل على التوسع نحو عدد أكبر من العملاء كي يتمكنوا من الاستفادة من خدماتنا.

وأضاف جوشي: نحن نشكر جميع الموظفين على إصرارهم وتفانيهم في العمل لدى شركتنا ودعمهم لنا في تحقيق هذا النجاح، ونحن نعبر عن خالص امتناننا لعملائنا القيميين لثقتكم بنا التي لولاها لما حققنا هذا التقدم والإنجاز.