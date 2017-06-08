تحتفل شركة طيران الجزيرة بحلول شهر رمضان المبارك، بتقديم مرطبات وعصائر رمضانية على متن رحلاتها، تماشيا مع تراثها العريق، وروح الشهر الفضيل القائمة على العطاء والمشاركة.

وقد أضافت الشركة على الوجبات التمر واللبن وعصير قمر الدين، لكل مسافريها على الرحلات التي تغادر 90 دقيقة قبل أو بعد حلول وقت الإفطار، حتى يكسروا صيامهم سواء خلال الرحلة أو بعدها بفترة.

وستقدم «طيران الجزيرة» وجبات إفطار صحي، ومن ضمنها السندويشات والشوكولاتة والمشروبات للدرجة السياحية. أما بالنسبة لدرجة الأعمال فقد قامت الشركة باستبدال الحلويات العالمية على جميع الوجهات، بمجموعة غنية من الحلويات العربية والكويتية، والتي تشمل المعمول بالجوز، الغريبة الكويتية وعش البلبل.

وسيتم توزيع وجبات الإفطار على المسافرين من وإلى: الإسكندرية ودبي وجدة وبيروت وعمان وإسطنبول والقاهرة وشرم الشيخ والطائف خلال هذا الشهر الكريم.

بمناسبة حلول شهر رمضان، تتقدم «طيران الجزيرة»، بأطيب التمنيات للجميع وتتمنى للمسافرين رحلات مباركة ومثمرة.

كما تؤكد التزامها بتعزيز تجربة السفر على الوجهات المختلفة، وتضامنها المجتمعي من خلال تكريم وتقدير الثقافات والتقاليد الإقليمية.