تستمر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت، بتقديم أكبر الحملات الخاصة بالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، تحت عنوان «عروض رمضان غير العادة»، حيث يحصل العملاء على فرصة للاختيار من باقة قيمة من الهدايا الفورية بالإضافة إلى أسعار خاصة لشهر رمضان على جميع الموديلات، كل ذلك وأكثر حتى آخر شهر يونيو، وسيحصل من يشتري سيارة نيسان خلال شهر رمضان المبارك على باقة قيمة من الهدايا الفورية، وفرصة لاختيار جهاز من أحدث الأجهزة الذكية، وتأمين ضد الغير وتسجيل المرور مجاني، بالإضافة إلى أسعار خاصة لشهر الخير وهدية رمضان عند الاستلام.

وبهذه المناسبة، تتقدم شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين بتهنئة جميع عملائها بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنية أن يساهم هذا العرض القوي والمستوى الرفيع من الخدمات التي تقدمها في زيادة وتعزيز الثقة في علامتها التجارية والمحافظة على مكانتها كشركة رائدة في سوق السيارات المحلية والإقليمية. وتدعو «نيسان البابطين» عملاءها إلى الاحتفال معها بالأجواء الرمضانية المميزة داخل معارضها والتعرف على تفاصيل العرض.

وتحــرص «نيســـــان البابطين» باستمرار على تقديم أقوى العروض وأفضلهــا لعملائهـــا على مدار السنة، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع لمقابلة معدل الطلب المتزايد على سيارات نيسان وتحقيق أهداف الشركة لتبقى دائما فــي صدارة العلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات.