أعلن البنك التجاري الكويتي عن تعاونه مع شركة الملا ACURA، لتقديم عرض على سيارات ACURA اليابانية الفاخرة التي تستهدف العملاء الذين يبحثون عن سيارة رائعة ذات أداء مذهل وراحة لا تضاهى ومزايا متقدمة للسلامة مع أعلى درجات الانتباه للتفاصيل.

ويشمل العرض خصم لغاية 50% من قيمة الفوائد عند تمويل شراء السيارة عن طريق البنك التجاري الكويتي فضلا عن مميزات عديدة لجميع العملاء الذين يستوفون الشروط والأحكام تتضمن تأمينا شاملا لمدة سنة وصيانة مجانية لمدة خمس سنوات أو لغاية 50.000 كيلومتر، هذا بالإضافة إلى كفالة على السيارة لمدة خمس سنوات أو 200.000 كيلومتر وسيارة بديلة وخدمة المساعدة على الطرقات وجميعها لمدة خمس سنوات علما أن هذا العرض القيم ساري لغاية 30/6/2017.

ويعتبر هذا العرض فرصة ممتازة للحصول على إحدى موديلات سيارة ACURA الفخمة المتوافرة بموديلات السيدان والدفع الرباعي، ويمكن للعملاء الراغبين بالاستفادة من العرض الحصري أو معرفة المزيد عن السيارة، زيارة صالة العرض الرئيسية للملا ACURA في منطقة الري على الدائري الرابع.

ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتـي يسعى دوما لتقديـــم أفضل العروض لعملائه بالتعاون مع وكلاء وموزعي كبرى وأفضل الماركات العالمية كوسيلــــة لتوجيه الشكر لهم على ولائهــــم المستمــر وثقتهم فـي منتجــــات وخدمات البنك التجاري الكويتي المصرفية.