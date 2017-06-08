المنتجات تلبي احتياجات العملاء وتواكب توجه الدولة لاستخدام معدات توفير الطاقة

أطلقت شركة عربي مؤخرا عدة منتجات من سخانات ومضخات جديدة كليا خلال معرض البناء «بيتك» ومعرض الصناعات والبناء السادس.

وأكدت عربي في بيان لها أنها تسعى دائما لتقديم وتحديث السوق الكويتي بأحدث المنتجات ومعدات المياه المتوافرة بأحدث وسائل التكنولوجيا والراحة والرفاهية والمتعة معا مما يجعلها فريدة وقادرة على تلبية رغبات العملاء ومواكبة لتوجه الدولة لاستخدام معدات توفير الطاقة.

وتطمح عربي من خلال عرض وتسويق هذه المنتجات في السوق الكويتي الى الحفاظ على مركزها وتعزيزه كشركة رائدة في تجارة مواد وخدمات المباني وخاصة معدات المياه، عبر تحديث العملاء بكل ما هو جديد ومفيد وعبر اكتشاف آفاق جديدة باستمرار في مجال الخبرة وخدمة العملاء، والالتزام بتقديم الأفضل.

وقال المدير التجاري لشركة عربي محمد خنفر، إن الشركة سارت في طريق طويل على مدار 54 سنة تميزت بكثير من الإنجازات والمحطات التاريخية.

وأضاف أن شركة عربي التزمت منذ بداياتها 1963 بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لجميع قطاعات البناء والتشييد في الكويت وذلك من منطلق الالتزام المهني للسوق والمستهلك الكويتي معا.

وتابع خنفر قائلا ان شركة عربي تعتبر من أولى الشركات في وضع معايير الراحة والرفاهية للعملاء في مجال معدات المياه من سخانات ومضخات وفلاتر وغيره، وحرصت الشركة على تنفيذ هذه المعايير في جميع المجالات بدءا من البيع والصيانة إلى خدمة ما بعد البيع والمتابعة.

وأشار الى أن الشركة تتخذ دائما كل ما يلزم من إجراءات وترتيبات لضمان جاهزية موظفيها ومركز الخدمة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، مبينا أن التدريب لفرق البيع والصيانة، وتوفير قطع الغيار أحد هذه الإجراءات.

وتتضمن تشكيلة المنتجات الجديدة مضخات جراندفوس CMBE المصممة للاستخدامات المنزلية والتجارية البسيطة لشبكات تغذية المياه في المباني، إضافة إلى مضخات جراندفوس SCALA2 المضخة المتكاملة لدفع المياه في المنازل لشبكات مياه التغذية ولدفع المياه عند ضغوط ثابتة ولجميع نقاط المنزل في الوقت نفسه، ومضخات جراندفوس SBA الغاطسة والتي صممت لدفع المياه النقية من داخل خزان المياه لجميع نقاط المنزل وبسبب تركيبها داخل الخزان كمضخة غاطسة فهي هادئة وبدون صوت.

ايضا تقدم «عربي» فلاتر بينتير (EverPure) والتي تعتبر واحدة من أشهر العلامات التجارية في مجال خدمات المطاعم والمقاهي وتتمتع بثقة كبيرة.

اضافة إلى سخانات الطاقة الشمسية من سولاهارت الاسترالية والتي تعتبر احد مصادر الطاقة البديلة لتوفير استهلاك الطاقة والتقليل من الاعتماد على الطاقة الكهربائية حيث تعتبر الشمس افضل مصدر للطاقة لتسخين المياه، إلى جانب مجموعة من السخانات الفورية التي تقدم للمستهلك ماء ساخنا في الوقت الذي تريده مع توفير ما لا يقل عن 50% من نظام التسخين ويمكنك من استخدام الطاقة عند الحاجة فقط مع توفير المساحة المتطلبة لتركيب السخان الفوري مقارنة بالسخانات العادية.