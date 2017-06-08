توفير على الحجوزات المبكرة قبل 15 يونيو

أطلقت هرتز لتأجير السيارات عرضها الصيفي، حيث تقدم لجميع العملاء لدى قيامهم بالحجز المبكر لموسم الصيف، خصومات رائعة وذلك قبل تاريخ 15 يونيو 2017.

يتوافر هذا العرض على مجموعة واسعة من السيارات التي تتراوح بين السيارات الصغيرة الحجم وصولا إلى السيارات العائلية الكبيرة، وذلك للعملاء الذين يقدمون على الإيجار خلال الفترة الممتدة بين 1 أغسطس و31 أكتوبر، خلال زيارتهم لبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، لوكسمبورج، هولندا، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، سويسرا، النمسا، السويد، الناروج، الدنمارك، إيرلندا، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، قطر، السعودية، عمان، أستراليا، نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة.

كما يمكن للعملاء الاستفادة من العرض عند الإيجار من هرتز داخل الكويت.

ويتميز هذا العرض بتشجيعه للحجز المبكر للسيارات خلال الصيف، خاصة سيارات العائلة الكبيرة التي تعتبر من الفئة التي تنفذ سريعا. ما يشجع عملاء هرتز على حجز سياراتهم مسبقا لضمان حصولهم على الطرازات المفضلة لديهم.