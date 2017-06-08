تقدم شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات «إنفينيتي» الفاخرة في الكويت عرض شهر رمضان السخي، على جميع الموديلات عبارة عن هدايا فورية من اختيار العميل حيث يسري هذا العرض حتى آخر شهر رمضان.

وتدعو إنفينيتي البابطين عملاءها للاحتفال بالقيادة في شهر رمضان من خلال عروضها الفخمة، فمع مجموعة سيارات إنفينيتي وتقنياتها المبتكرة وتصاميمها المتميزة وادائها القوي، يحصل العميل على خدمة صيانة مجانية لمدة خمس سنوات أو لغاية 50 الف كلم، وعلى كفالة مجانية لمدة خمس سنوات، بالإضافة الى هدايا فورية من اختيار كل عملاء انفينيتي عبر جهاز الـ VR التي تتراوح قيمتها ما بين 250 و50 دينارا.

وتسعى الشركة من خلال هذه الحملة والحملات الأخرى التي تقوم بها على مدار السنة إلى تعزيز ثقة عملائها بها، وتقديم خدمات تليق باسم «إنفينيتي» الذي فرض نفسه منذ سنوات مرادفا للفخامة في سوق السيارات المحلية والعالمية.

وتحرص «إنفينيتي البابطين» دوما على تقديم أقوى العروض وأفضلها على الإطلاق، ليس فقط على مبيع سياراتها، بل تحديدا على خدمات ما بعد البيع التي باتت تشكل تحديا كبيرا في ظل معدل الطلب المتزايد على سيارات «إنفينيتي» في السوق المحلي، وتحقيقا لأهداف الشركة المتمثلة في سعيها الدائم للبقاء في صدارة العلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات الفخمة.