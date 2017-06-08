الشركات العقارية طرحت أفضل المشاريع العقارية الفريدة من نوعها على مستوى الخليج والعالم

يختتم المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية فعالياته اليوم بعد ان حقق إقبالا كبيرا فاق التوقعات، حيث شارك في المعرض مجموعة متميزة من الشركات العقارية المحلية والخليجية وطرحت أفضل المشاريع العقارية الفريدة من نوعها على مستوى الخليج والعالم.

«المسك المتحدة العقارية»

وقال المدير العام في شركة المسك المتحدة العقارية نواف الفارس: الشركة أنشئت لتضع بين ايديكم خلاصة خبراتها في مجال المشاريع والخدمات العقارية المتميزة والتي أعدت لها أفضل وسائل التميز والنجاح في جميع مراحلها من دراسة وتخطيط، وتنفيذ بناء على عوامل النجاح التي كانت بمنزلة الركيزة الأساسية والسمة البارزة لمسيرة شركة المسك المتحدة العقارية منذ انطلاقها، والتي لاتزال تمضي قدما بأهدافها نحو الأفضل دوما.

وبين الفارس ان الشركة تلتزم كإحدى شركات المسك القابضة الكويتية بالسعي باستمرار لاقتناص فرص المشاريع والخدمات العقارية ذات العناصر المميزة حتى يتسنى لها إنشاء مشروعات غير مسبوقة في شتى بلدان العالم ابتداء من شراء العقارات مرورا بالتطوير العقاري على نطاق واسع في مناطق مختارة وصولا إلى طرح وحدات عقارية تجارية وسكنية مجهزة بالكامل.

وأكد الفارس ان «المسك المتحدة» تفتخر بسعيها الى تطوير وتعزيز تواجدها الإقليمي من خلال بناء شراكات استراتيجية تدعم قدرتها على تنفيذ مشاريعها في مناطق جغرافية مختلفة من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية الجذابة وإدارتها بحرفية لتحقيق قيمة مضافة لمساهميها.

وعن مشروع برج مريم قال الفارس ان المشروع يقع بإطلالة مباشرة على ضفاف نهر كورا في وسط العاصمة تبيليسي على سفوح جبال القوقاز في جورجيا، حيث يمتزج السحر بالجمال في منطقة بسيطة هادئة حالمة ترعرعت وسط احضان المناظر الطبيعية الخلابة التي تأسر العقول والقلوب.

وتابع: يتألف المشروع من برجين اثنين توأمين يضم كل برج 16 طابقا سكنيا ليكونا اكثر من200 شقة سكنية موزعة على البرجين بمساحات متفاوتة تبدأ من 53 مترا مربعا حتى 400 متر مربع.

ولفت الفارس إلى أن موقع المشروع يوفر حياة الهدوء والسكينة والرفاهية لقربه من المناظر الطبيعية الخلابة حيث المساحات الخضراء علي سفوح الجبال مع نسائم الهواء مع الاطلالة الجميلة على نهر كورا، ايضا اذا كنت من راغبي التمتع بجو المدينة اذا لا تقلق فأنت في العاصمة حيث يبعد موقع المشروع 30 مترا عن شارع بيكيني الشهير بما يحتويه من مرافق حيوية تتمثل بمقر وزارة الشباب والرياضة، الجامعة الجورجية التطبيقية، مترو الانفاق الذي يعتبر محطة لباقي مناطق جورجيا الأخرى، دار البلدية، مركز الشرطة والمستشفى، بالإضافة الي ما يحتويه هذا الشارع من اماكن ترفيهية ومحلات ومولات تجارية ومراكز تسوق للماركات العالمية على مدار 24 ساعة.

«المملكة الخليجية»

وقال مدير ادارة المبيعات في المملكة الخليجية ابراهيم ابو عمارة ان الشركة تحرص على المشاركة بشكل دائم في جميع دورات معارض اكسبو سيتي، مؤكدا انه من المعارض العقارية المميزة التي اكتسبت سمعة طيبة وحازت ثقة العملاء، وننظر لمشاركتنا في هذه الدورة الاستثنائية التي تعتبر بمنزلة تظاهرة عقارية كبرى في الكويت كبوابة مثالية لمواصلة التعريف بـ«المملكة» وبمشاريعها المتنوعة والتواصل بشكل مباشر مع قاعدة عملائنا الكرام.

وأوضح أبو عمارة أن المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة ستلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري وبأسعار مناسبة جدا، لافتا إلى أن التمسك بالمصداقية والشفافية تعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشددا على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم هو من السمات التي نضعها نصب أعيننا وبكل ثقة.

وأضاف: من أهم المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال المعرض وأبرزها على الإطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع: هو عبارة عن أبراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وأن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وبين ان الشركة تطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كل المستويات ومختلف الفئات والإمكانات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 عاما، علاوة على المزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكل قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم.

وأكد ابو عمارة أن الطلب المتزايد للعقار بشتى أنواعه سواء داخل أو الكويت أو خارجها وكذلك الرغبة للتواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها هو ما دفع الشركة الى المشاركة في المعرض.

وقال إن «المملكة الخليجية» ستقدم خلال المعرض أفضل الفرص وضمان الجودة للمشاريع العقارية التي تناسب الراغبين في التملك العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة، اضافة الى العروض القيمة والجوائز المقدمة من المملكة الخليجية.

«آفاق المستقبل»

من جانبها، أطلقت شركة آفاق المستقبل العقارية أحدث مشاريعها برج «فيتا سويت» الكائن في مملكة البحرين وبهذه المناسبة.

وقال المدير العام في شركة «آفاق» يوسف العبدالجليل ان «فيتا سويت» عبارة عن مشروع برج سكني تحت الإنشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين مؤلف من 26 دورا ويضم مجموعة متنوعة من الشقق يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

واشار العبدالجليل الى ان المستثمر الجاد يبحث دائما عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة لهذا ارتأت «افاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهة والاستثمار من الجهة الأخرى، فالوحدات المتوافرة توفر للمستثمر فرصة للاستثمار الى جانب العوائد التأجيرية للوحدات.

وتابع: الشركة لديها ادارة متخصصة في عملية اعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمنزلة مصدر استثماري ذي عائد جيد، لافتا الى أن «افاق» حرصت على ضمان حقوق عملائها وذلك من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

واشار إلى أن منطقة الجفير التي يقع بها البرج تعتبر من المناطق الراقية التي تشهد تنفيذ مشاريع جديدة وعديدة من قبل حكومة البحرين حيث تتمتع الجفير إلى حد كبير حالها كحال جميع مناطق مملكة البحرين باستقرار سياسي وأمني إلى حد كبير ما يضيف إلى مميزاتها أيضا، مشيرا الى أن «فيتا سويت» يعد اختيارا مثاليا للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة.

«دار الجوار»

قال مدير إدارة المبيعات في شركة دار الجوار العقارية وليد الجمال وعدنا وتحدينا واستمررنا في عروض السبعينيات، والليلة في مكة المكرمة ابتداء من دينارين ومائتين وثمانين فلسا.

وأكد الجمال ان تميز الشركة يأتي من تملكنا للعقارات التي يتم تسويقها في الشركة، مشيرا إلى أن العميل هو جل اهتمام الشركة، وبتوفير له كل سبل الراحة له، حيث أن الشركة وفرت عدد 20 باصا لنقل العملاء من وإلى الحرم، ويوجد 5 باصات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على مدار الساعة.

ومن خلال عروض الشركة في رمضان، أشار الجمال إلى أن العروض تكمن في عمرة رمضان ابتداء من 1750 دينارا كويتيا تدفع مرة واحدة ويتملك العميل 25 سنة «عمرة في رمضان».

«بافاريا»

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا بدر الشريفي إن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم العديد من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.

وأشار إلى أن مشاريع «بافاريا» تمتاز بأعلى ضمان للجودة في أعمال البناء ومستوى التشطيب وتنوع الخدمات، كما أن مجموعة بافاريا تعتبر هي المالك لجميع مشاريع الشركة، وأيضا هي المنفذ لجميع الأعمال الإنشائية شركة بافاريا للتجارة العامة والمقاولات، وكذلك المسوق الحصري لمشاريع الشركة فقط وذلك في محاولة للجمع بين أرقى التشطيبات والخدمات مع أقل الأسعار مقارنة بالأسعار الحالية في السوق المحلي.

ودعا زوار المعرض إلى زيارة جناح الشركة في المعرض، وذلك قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل المميزات الكبيرة التي تتمتع بها مشاريع الشركة في السوق المحلي، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الخيارات للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن التميز في شقق التمليك.

وبين أن الشركة تحرص على أن يتم التواصل مع العملاء مباشرة حيث أن المصداقية ومعايير الجودة تحتم علينا التعاقد المباشر مع العميل بعيدا عن شركات التسويق الأخرى، ومن أجل ذلك فإن الشركة لا تقوم بتسويق أية مشاريع غير مملوكة للمجموعة.