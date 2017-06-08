استرداد نقدي بقيمة ٨% واستفد من أعلى تثمين لسيارتك القديمة

بمناسبة حلول الشهر الفضيل، أطلقت «شمال الخليج»، الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الكويت، عرضا استثنائيا يحاكي الأجواء الرمضانية، يحصل بموجبه العميل لدى شراء أي من سيارتي جينيسيس G80 أو جينيسيس G90 موديل ٢٠١٧ على استرداد نقدي بقيمة ٨% واستفد من أعلى تثمين لسيارتك القديمة بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى القيمة.

مزايا العرض

هذا وتشمل المزايا ضمان ٥ سنوات غير محدد الكيلومترات من المصنع، خدمة صيانة مجانية ٥ سنوات/ ١٠٠ ألف كيلومتر، ٥ سنوات خدمة السيارة البديلة، خدمة تسلم السيارة من المنزل للصيانة وتسليمها في المنزل مجانا لمدة ٥ سنوات، خدمات اتصال جينيسيس المجانية مدى الحياة، خدمة «ماب كير، المجانية لتحديث خرائط نظام الملاحة سنويا لمدة ٥ سنوات، ٥ سنوات مجانية للخدمة والمساعدة على الطريق. هذا فضلا عن الأسعار المميزة لجينيسيس G90 أو G80.

كفاءة عالية

والجدير بالذكر الفخامة والراحة التي تتميز بها سيارات جينيسيس إلى جانب ما تتسم به من الكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة والأداء القوي الى جانب التصميم الخلاق، فضلا عن المواصفات الخاصة التي تمنحك مجال واسع لاختيار ما يناسب حاجتك وميزانيتك وأولوياتك لدى زيارتك اي من فروع جينيسيس الكويت، ليقدم لك موظفو المبيعات الأكفاء نصيحة قيمة عن الطراز التي يلائمك ويلبي حاجتك ويناسب ذوقك.

تعليقا على العرض الرمضاني المذهل، قال المتحدث عن قسم المبيعات في «شمال الخليج»: يسعدنا إطلاق هذا العرض الخاص لعملائنا بمناسبة شهر رمضان وإضفاء أجواء مميزة داخل صالات العرض من وحي هذا الشهر الفضيل إلى جانب الاسترداد النقدي وتثمين السيارة القديمة والمزايا جينيسيس القيمة التي يحصل عليها أي عميل يشتري سيارة جينيسيس G80 أو جينيسيس G90، ونتمنى شهرا مباركا للجميع ونأمل أن نستمر في تقديم أحدث العروض والأفكار المميزة التي تستقطب الاهتمام ورضا العملاء.

وتطرح «شمال الخليج» بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وأقساط سهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «جينيسيس» كسيارة ناجحة وعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة شمال الخليج التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.