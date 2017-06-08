انخفض سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتا بنسبة قدرها 1.2% ليبلغ 45.78 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود على الرغم من أن التوتر في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأميركية قدما بعض الدعم للأسعار، وفقا لـ «رويترز».

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 49.95 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3% إلى 48.02 دولارا للبرميل.