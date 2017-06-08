تراجعت أرباح شركة أركان الكويت العقارية في النصف الأول المنتهي في 30 أبريل 2017 بنسبة 27%، حيث حققت الشركة أرباحا تقدر بـ 1.3 مليون دينار، مقارنة بـ 1.8 مليون دينار أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.وأشارت «أركان» في بيانها، إلى أن الأرباح تراجعت بالنصف الأول المنتهي في 30 أبريل من العام الحالي، بسبب انخفاض أرباح بيع العقارات الاستثمارية.

«عمومية أسمنت الهلال» أقرت توزيع 20% منحة

وافقت عمومية شركة أسمنت الهلال، على توزيع 20% من رأس المال أسهم منحة، بواقع 20 سهما لكل 100 سهم، وإجمالي بلغ 16.9 مليون سهم.

وسيرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 84.5 مليون سهم إلى 101.5 مليون سهم.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن العمومية صادقت على زيادة رأس المال تبعا لذلك القرار من 8.4 ملايين دينار، إلى 10.2 ملايين دينار، بزيادة تقدر بـ 1.7 مليون دينار.

وكانت عمومية الشركة أقرت في أبريل 2016، توزيع أسهم منحة عن العام الماضي بمعدل 10% من رأس المال المدفوع (بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم).

610 آلاف دينار توزيعات نقديةلـ «الوطنية القابضة» من «فاينغ» الألمانية

تسلمت الشركة الوطنية الدولية القابضة أرباحا نقدية من استثمارها في شركة «فاينغ» التي يقع مقرها في ألمانيا، بمبلغ 1.84 مليون يورو، بما يعادل 610 آلاف دينار كويتي.

وأشارت «الوطنية القابضة» في بيان للبورصة، الى أن الأرباح المتسلمة ستنعكس على البيانات المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي.

وكانت أرباح الوطنية الدولية ارتفعت بالربع الأول من 2017 بنسبة 36%، لتصل إلى 372 ألف دينار، مقابل 272 ألف دينار أرباح الفترة نفسها من عام 2016.