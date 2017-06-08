11% زيادة سنوية بالواردات إلى 2.5 مليار دينار

35% نمواً بحجم التبادل التجاري إلى 6.7 مليارات دينار خلال 3 أشهر

حقق الميزان التجاري لدولة الكويت فائضا بلغ 1.6 مليار دينار في الربع الأول لسنة 2017، بينما بلغ هذا الفائض 392 مليون دينار في الربع الأول من السنة السابقة 2016 أي ارتفاع بنسبة 314.2%.

وفقا للبيانات الأولية لإحصاءات التجارة الخارجية للكويت في الربع الأول لسنة 2017 بلغت قيمة الصادرات 4.٢ مليارات مسجلة ارتفاعا بنحو 55.2%، وبلغت قيمة الواردات 2.5 مليار وبارتفاع بنسبة 10.9% وذلك بالمقارنة مع الربع الأول لسنة 2016. في نفس الفترة ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 34.8% مقارنة بالربع الأول لسنة 2016. حيث إن حجم التبادل التجاري في الربع الأول لسنة 2016 بلغ 6.7 مليارات بينما بلغ حجم التبادل التجاري 4.9 مليارات في الربع الأول لسنة 2016.

بلغ معدل التغطية 164% في الربع الأول لسنة 2017، في حين كان 117.1% في الربع الأول لسنة 2016. وفي الربع الأول لسنة 2017 بلغ معدل التغطية (باستثناء السلع النفطية) 17.7%، بينما كان معدل التغطية للربع الأول لسنة 2016 (باستثناء السلع النفطية) 14.6%.

الوقود المعدني بمقدمة الصادرات

في الربع الأول من عام 2017 تصدر فصل «وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية» قائمة أهم السلع المصدرة خلال الربع الأول لسنة 2017 حيث بلغ (3.716 ملايين د.ك) بنسبة 89.2%، يليه فصل «منتجات كيميائية عضوية» حيث بلغ (108.7 ملايين د.ك) بنسبة 2.6%، ثم يليه «لدائن ومصنوعاتها» حيث بلغ (83.2 مليون د.ك) بنسبة 2.0%.

المراجل تتصدر الواردات

وفي نفس الفترة، تصدرت «مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية، أجزاؤها» قائمة اهم السلع المستوردة حيث بلغت (386.7 مليون د.ك) بنسبة 15.2%، ثم يليها «آلات وأجهزة وأدوات آلية، أجزاؤها» (344.6 مليون د.ك) بنسبة 13.6%، ثم يليها «عربات سيارة، جرارات، دراجات وعربات أرضية اخرى، أجزاؤها ولوازمها» (311 مليون د.ك) بنسبة 12.2%.

احتلت الهند الصدارة لأهم الدول المصدر إليها (عدا السلع النفطية)، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو (74 مليون د.ك). تليها المملكة العربية السعودية (54.1 مليون د.ك)، ثم تليها الصين الشعبية (46.1 مليون د.ك)، ثم تليها العراق (45.3 مليون د.ك). كما احتلت الصين الشعبية الصدارة لأهم الدول المستوردة منها، حيث بلغت قيمة الاستيراد (392.5 مليون د.ك)، تليها الولايات المتحدة الأميركية (279.8 مليون د.ك)، ثم تليها الامارات العربية المتحدة (222.4 مليون د.ك)، ثم ألمانيا (173.3 مليون د.ك).

6% انخفاض الصادرات لدول الخليج

بالمقارنة مع الربع الأول لسنة 2016، بلغت الصادرات الى دول مجلس التعاون الخليجي 126.8 مليون د.ك بينما كانت تبلغ 134.6 مليون د.ك لسنة 2015 وذلك بانخفاض بلغ 5.8%، وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون 3% في الربع الأول لسنة 2016 في حين كانت تبلغ 5% في الربع الأول لسنة 2016.

26% من الواردات سلع إنتاجية

في الربع الأول من عام 2017 بلغت الواردات من السلع الإنتاجية بنسبة 26%. وبالمقارنة مع الفترة نفسها للسنة السابقة ارتفعت نسبة الواردات من لوازم صناعية غير مذكورة في موضع آخر بنحو 20.5%، وكذلك ارتفعت نسبة سلع إنتاجية بنحو 25.1%. بالمقابل انخفضت حصة الأغذية والمشروبات بنسبة 2%.