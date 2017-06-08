قال تقرير صادر عن «كي بي إم جي» ان البنوك الخليجية حققت أداء جيدا على مدى الـ 12 شهرا الماضية بالنظر إلى عوامل الضغط على الهامش وزيادة الانخفاض في القيمة المحمل وارتفاع تكاليف التمويل.

بينما انخفض صافي الربح بشكل عام عن العام السابق للمرة الأولى في السنوات الأخيرة، إلا أن نمو الأصول لا يزال قويا عند 6.5% في المتوسط في أنحاء المنطقة، مضيفا ان التوقعات العامة للقطاع المصرفي بدول الخليج إيجابية.

وفي معرض تعليقه، قال رئيس الخدمات الماليـــة في «كي بي إم جي» بالكـويت بافيش غاندي «في خضــم عام حافل سياسيا على مستوى العالم، ظلت معظــم التحديات التــي تواجــه القطــاع المصرفــي كما هي خــلال الـ 12 شهرا الماضية ويدل على ذلك الانخفاض في الأرباح، غير أنه مع التحديات تأتي الفرص ونحن نلمس بشكل متزايد سعــي البنــوك إلى خلــق الكفـــاءة وإيجاد طرق مبتكــرة للاستمراريــة.

واضــاف: ان تغييـر المتطلبات التنظيمية العالمية كان له تأثير واضح على القطاع فـي دول الخليــج مع استحداث عدد مـن التغييرات الإيجابية حتى تتوافق البنوك مع المتطلبات الجديدة، حيث تبلغ نسب كفايـــة رأس المال الآن أكثـــر من 18% في أنحاء المنطقة- أعلى من الحـــدود الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية «بازل 3»ـ مما يعكــس فاعليـــة نشاط جمـــع رأس المـال.

وبالمثل، فإن متطلبات «بازل 3» هي السبب المحتمــل لارتفاع نسب السيولة في معظم الدول، مما يدل على التقيد بالالتزام بالقواعد العالمية واسعة النطاق.