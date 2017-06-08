أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة والسفن (سفن) انها وقعت عقد مشروع الصيانة الشاملة لمعامل العطريات والاوليفينات بقيمة 1.33 مليون دينار لصالح شركة ايكويت للبتروكيماويات.

واضافت الشركة في بيان الى بورصة الكويت ان مدة العقد تبلغ نحو 7 أشهر، مشيرا الى انها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة التابعة لعام 2017.

وكانت شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة، التابعة للشركة، وقعت عقدا لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية نهاية مارس الماضي، بقيمة 1.09 مليون دينار.

يذكر أن شركة سفن حققت أرباحا بقيمة 6.33 ملايين دينار خلال العام الماضي، مقابل ربح قيمته 4.66 ملايين دينار في عام 2015، بارتفاع نسبته 35.8%، فيما حققت أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.42 مليون دينار، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي والبالغة نحو 1.85 مليون دينار.

وتتوقع الشركة أن تحقق إيرادات لعام 2017 تبلغ قيمتها 188 مليون دينار بنسبة أرباح تشغيلية تفوق المعدلات الحالية، فيما تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 297 مليون دينار.