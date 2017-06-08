أظهر تقرير شركة ديلويت حول أسواق السلع الفاخرة استمرار الأسواق الناشئة في المراكز الأولى عالميا من ناحية نمو سوق السلع الفاخرة وتتصدر تلك الأسواق منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى العلامات التجارية العالمية للسلع الفاخرة التواجد بدول المنطقة في ظل التأكيد على مستويات الشراء المرتفعة لمواطني تلك الدول للسلع الفاخرة أثناء السفر وفي المطارات وان توافرها في الأسواق المحلية للمواطنين يزيد من معدلات الشراء.

حيث إن المستهلكين في كل من أسواق الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة التي تعتبر ناشئة قد زادت نسبة إنفاقهم خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 70% مقارنة بنسبة 53% في الأسواق الأكثر نضجا (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان).

يستعرض التقرير أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة عالميا بناء على بيانات متوافرة للعامة حول المبيعات المجمعة للسلع الفاخرة خلال السنة المالية 2015 (التي نعرفها بالسنة المالية التي تمتد على 12 شهرا وتنتهي بتاريخ 30 يونيو 2016).

كما يناقش التقرير التوجهات الرئيسة التي تشكل سوق السلع الفاخرة، ويقدم في السياق نفسه توقعات اقتصادية عالمية.

في هذا الإطار، صرح جايمس باب، الشريك المسؤول عن العملاء والقطاعات في ديلويت الشرق الأوسط قائلا: «لا يزال قطاع السياحة والسفر يشكل فرصة نمو مهمة لنمو سوق السلع الفاخرة.

إذ إن نصف مشتريات السلع الفاخرة يعود إلى المسافرين خارج بلادهم (31%) أو خلال تواجدهم في المطار (16%)، مما يزيد من نسبة شراء المستهلكين لتصل 60% في الأسواق الناشئة، إذ إنهم غالبا ما لا تتوافر لهم نفس المنتجات والعلامات التجارية في الأسواق الأكثر نضجا».

وأضاف جايمس باب: «يستمر السوق في الشرق الأوسط باستقطاب العلامات التجارية الفاخرة، وقد تبوأت كل من أسواق أبوظبي ودبي مراكز مهمة على لائحة وجهات التسوق المرغوبة التي يقصدها السياح.

كما حققت العلامات التجارية ذات الأسماء اللامعة نموا جيدا في المنطقة، في وقت شكلت السياحة المحرك الرئيسي للمبيعات في دبي.

رغم ذلك، شهد السوق الشرق الأوسط تباطؤا كبيرا في عام 2016 بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الذهب وزيادة تكلفة المعيشة. ومن المرجح أن تتأثر المنطقة بالاضطرابات السياسية، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، على أن يستمر النمو بالرغم من ذلك مع استمرار دبي وأبوظبي في جذب السياح المتسوقين».

واستنادا للمعلومات المنشورة من قبل الشركات، حققت أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة مبيعات بقيمة 212 مليار دولار في السنة المالية 2015. ويبلغ متوسط مبيعات السلع الفاخرة السنوي لهذه الشركات حاليا ما مقداره 2.1 مليار دولار.

وأشار التقرير لنمو مبيعات السلع الفاخرة لأكبر 100 شركة عالميا بأكثر من 3% خلال السنة المالية 2015 واستمرت إيطاليا رائدة في قطاع السلع الفاخرة من حيث عدد الشركات، في حين تملك فرنسا أعلى حصة من المبيعات - مع وجود 26 شركة إيطالية ضمن أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة واكد التقرير زيادة نمو مبيعات الشركات في قطاع السلع الفاخرة المتعددة إلى ما يقارب الضعف - مقارنة بالعام السابق ما أدى الى زيادة الأرباح، في حين لا تزال سلع الحقائب والاكسسوارات أسرع القطاعات نموا.