

إن الكويت بلد خصبة للاستثمار في السوق العقاري، في ظل القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة، وتوافر الإمكانيات الهائلة من قبل الحكومة في ظل خطتها التنموية من أجل «كويت جديدة 2035».



فالكويت تعتبر من أفضل البلدان في المنطقة، في دعم صغار وكبار المستثمرين، بما تقدمه من تسهيلات وقروض ميسرة ودعم لا محدود، وقوانين تتوافق مع أفضل الأنظمة المعمول بها عالميا.



وجميع الجهات والهيئات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الأشغال وغيرهما تدعم الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لافتا إلى وجود عدد من المستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات وشركات ناجحة وضخمة في الكويت ويساهمون في مشاريع كبرى طرحتها الحكومة.



والحكومة وضمن خطتها التنموية طرحت عددا من المدن الإسكانية الضخمة في مناطق جديدة من أرض الكويت، مثل المطلاع وصباح الأحمد وغيرهما، حيث تعمل على توجيه الكثافة السكانية نحو مناطق بعيدة قليلا عن العاصمة، وذلك بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير في المناطق القريبة من العاصمة، كما تحرص على تهيئة تلك المناطق وإقامة مؤسسات ومرافق حكومية وبنى تحتية أساسية لها، بالإضافة إلى المدن الترفيهية والسياحية، فضلا عن المدارس والمؤسسات الحكومية فيها، لخدمة تلك المناطق.



وأرى أن هناك عوامل إيجابية في السوق الكويتي يجب أخدها بعين الاعتبار، منها وضوح القوانين والتعامل معها، وسهولة التخارج من الاستثمار، وأن قطاع العقار من أكثر القطاعات استقرارا واستقطابا لشريحة كبيرة من المستثمرين.



ان العقارات الاستثمارية هي الواجهة الأولى لدى المستثمرين العقاريين والأفراد، إذ تساهم في تحقيق دخل رئيسي للمئات من الشركات والمستثمرين العقاريين، ولذلك يتجه المستثمرون للشراء والتداول على العقارات الاستثمارية دون غيرها والاعتماد عليها في تحقيق أرباح مرضية.



ان هناك استثمارات عقارية ناجحة في السوق مثل الاستثمار في العقار التجاري الذي أصبح قادرا على تحقيق أرباح مميزة بفضل الإقبال على تأجير المساحات المكتبية والمحلات، لافتا إلى أن حجم التداولات العقارية الشهرية والذي تجاوز حاجز الـ 40 مليون دينار، مقارنة بالتداولات الضعيفة خلال العام الماضي تشير إلى عودة القطاع وبقوة.



فأغلب المستثمرين يفضلون الاستثمار في السوق العقاري، مقارنة بالأسواق الأخرى مثل البورصة والتجارة وغيرها، مشيرا إلى أن القطاع العقاري لم يشهد خسائر على الإطلاق وهو قطاع آمن لجميع المستثمرين، لذلك يفضل التعامل فيه جميع المستثمرين سواء من صغار المستثمرين أو الكبار.