السوق يعاني من شح في الكميات الفورية عقب خفض معدلات الإنتاج

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أمس ان مؤسسة البترول الكويتية رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات شهر يوليو من النفط الكويتي المتجهة إلى الزبائن في جنوب شرق آسيا عند مستوى يقل 1.25 دولار عن متوسط أسعار خام عمان ودبي وبمعدل رفع بلغ 55 سنتا.

وتبيع الكويت النفط إلى آسيا بناء على متوسط سعر دبي وعمان، مما يعني أن الزبائن في آسيا سيحصلون على برميل النفط الكويتي في شهر يوليو المقبل على سبيل المثال ناقص 1.25 دولار عن متوسط سعر دبي وعمان، وبدا واضحا خلال الفترة الماضية انخفاض المعروض النفطي بشكل كبير وهو ما دفع الكويت رفع سعر البيع أسوة بالدول الكبرى المنتجة وعلى رأسها السعودية.

ورفعت «البترول» سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا ليصل إلى سعر تسوية خام «برنت» في بورصة «انتركونتننتال» مخصوما منه 4.5 دولارات للبرميل.

وحددت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة سعرية 0.55 دولار للبرميل.

وقالت المصادر ان رفع معدل الخصم يتماشى مع قوة اسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، لترفع سعر البيع الرسمي. وذكرت ان معدل العلاوات التي حددتها الكويت اقل من الزيادة الشهرية التي حددتها السعودية، مشيرة الى ان السوق يعاني من شح في الكميات الفورية، وان الخفض جاء من النفوط الثقيلة والمتوسطة.

وأشارت الى ان النفط الكويتي والسعودي لا توجد منهما كميات في السوق الفوري حيث انهما يمنعان تداول النفط عقب بيعه الى العملاء، مبينة ان السوق الفورية يكثر فيها النفط العراقي والقطري والاماراتي.

يذكر أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول يحدد أسعار النفط الخام بناء على توصيات العملاء وبعد احتساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي.