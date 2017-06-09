ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ 45.80 دولارا أميركيا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية صعدت العقود الآجلة للنفط خلال المعاملات أمس في أعقاب خسائر ثقيلة في الجلسة السابقة بعدما أظهرت بيانات رسمية أن المخزونات الأميركية زادت لأول مرة في 10 أسابيع مما جدد المخاوف بشأن تخمة المعروض.

وزاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 26 سنتا أو 0.6% إلى 45.98 دولارا للبرميل.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا أو 0.7% إلى 48.40 دولارا للبرميل بعد تراجعها 4.1% في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ الرابع من مايو.