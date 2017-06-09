تكشف مجموعة لانغام للضيافة هذا الأسبوع عن 3 إنجازات جديدة لعلامة المجموعة الراقية، فنادق ومنتجعات كورديس، حيث ان لمجموعة تفتتح فندقها الأول تحت راية كورديس في البر الرئيسي للصين، كما أنها وقعت اتفاقية لإدارة كورديس هونجو، وأعلنت عن خطط لتغيير اسم فندقها في أوكلاند الذي يعد معلما بارزا في نيوزيلندا، ليغدو فندق كورديس الرئيسي في منطقة المحيط الهادئ.

وسيفتح أول فندق للمجموعة أبوابه تحت راية كورديس في البر الرئيسي للصين يوم 26 مايو 2017.

وهنا لابد من التنويه بأن كورديس، شنغهاي، هونغكياو هو ثاني فندق للمجموعة تحت راية العلامة (بعد كورديس، هونغ كونغ) ويمثل جيلا جديدا من الفنادق المصممة لتلبية حاجات الضيوف والحرص على راحتهم وعافيتهم.

ووقعت مجموعة لانغام للضيافة اتفاقية لإدارة فندق كورديس، هونجو.

وسيشكل الفندق جزءا لا يتجزأ من المجمع الذي يتألف من مبان مكتبية جديدة، مجمع تسوق متكامل وشقق سكنية من تطوير شركة هونجو باولي كانغوا العقارية. سيربض كورديس، هونجو الذي يضم 200 غرفة ضيوف عصرية وجناحا مذهلا في قلب مدينة تكنولوجيا المستقبل في هونجو.

سيستعرض هذا المركز مشاريع إبداعية عالية التقنية، حيث يستكن المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا.

تجدر الإشارة إلى أن هونجو التي يبلغ عدد سكانها حوالي تسع ملايين نسمة تعتبر رابع أكبر مدينة في الصين، وهي عاصمة مقاطعة جيجيانغ في شرق الصين.

من جهة أخرى، سيتغير اسم فندق لانغام، أوكلاند، المعروف كواحد من أبرز فنادق نيوزيلندا، ليصبح كورديس، أوكلاند اعتبارا من 1 نوفمبر 2017.