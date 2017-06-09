أجرى البنك الأهلي المتحد في السابع من شهر يونيو الحالي السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد أننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا.

وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول حسين ابو جندي محمد على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: خجادور اكوب، خالد بدر العجيل، فهد احمد البناي، ناصر سالم الهاجري، سعود عبدالله المريخي، نواف الشمري، محمد عبدالله حيدر، زينب ارتي، محمد عيسى حيدر، سونيل بهادور، مبارك عبيد الشمري، رحمن رحيم رحيمي، حسين علي حسين، محمد ضاحي العجيل، محمد علي أشكناني، حمد الدويسان، عبدالخالق هاشم، محمد ايوب رحمة الله، عبد الرسول حامد حسن، حسن ابراهيم حسين، ديلين سونيا، مانيش بالي، سارة الرويعي، معصومة محسن، مصطفى ابراهيم.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار كويتي، علما بأن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.