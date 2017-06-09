يواصل بنك الكويت الوطني استقبال الصائمين يوميا في خيمته الرمضانية السنوية مقابل سوق شرق. وتفتح الخيمة أبوابها طوال شهر رمضان المبارك قبل موعد الإفطار وتوفر يوميا ما يزيد على 500 وجبة إفطار للصائمين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج «افعل الخير في شهر الخير» الخاص بشهر رمضان المبارك والحافل بالفعاليات والنشاطات الخيرية والإنسانية، الذي يواظب البنك على إطلاقه منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي ان خيمة بنك الكويت الوطني جزء أساسي من برنامج «افعل الخير في شهر الخير» الذي يشمل كذلك حملة إفطار الصائمين لتوزيع موائد الإفطار من خلال تخصيص وحدات متنقلة ستتولى توزيع كسرة الإفطار إلى جانب قوافل السيارات التي ستجوب معظم المناطق الحيوية والمستشفيات والمساجد لتوزيع الوجبات على الصائمين.

وأضاف التركي أنه قد تطوع عدد كبير من الموظفين للإشراف على استقبال وخدمة الصائمين وتوزيع وجبات الإفطار داخل الخيمة أو في مناطق الكويت من خلال الجولات الميدانية وزيارة المساجد والمستشفيات لتوفير الوجبات، وقد دأب فريق المتطوعين في البنك على المشاركة سنويا في النشاطات خلال شهر رمضان المبارك.

وأنهى حديثه قائلا: تشكل حملة إفطار الصائمين محطة سنوية بارزة في سجل مبادرات الوطني الخيرية والإنسانية في شهر رمضان المبارك، والتي تشمل إلى جانب الخيمة الرمضانية جولات ميدانية تغطي المناطق البعيدة والمرافق الحيوية لتوزيع وجبات الإفطار.