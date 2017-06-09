مديرون عامون جدد لقيادة مسيرة التميز بتوفير خدمات رعاية صحية تلبي تطلعات العملاء

أعلنت «سيرنر الشرق الأوسط وأفريقيا» عن تعيينات جديدة بهدف تعزيز نموذج إشراك العميل الذي تعتمده في منطقة الشرق الأوسط. وتم تعيين أدريان داي في منصب المدير العام الجديد لفرع الشركة في قطر، بينما سيتولى مايكل شيلبر، الذي يشغل منصب مدير العمليات الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مهام إضافية بصفة مدير عام لفرع الشركة في الإمارات والكويت.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه «سيرنر الشرق الأوسط وأفريقيا» تعزيز مكانتها الراسخة ضمن الأسواق الإقليمية، تماشيا مع جهودها المبذولة لتوطيد أطر العمل المشترك مع العملاء من قطاع الأعمال، من أجل دعم والارتقاء بإدارة صحة السكان.

وبفضل خبرة داي التي تزيد على 18 عاما في الخدمات المدارة بواسطة تكنولوجيا المعلومات وبشكل خاص في مجال علاقات العملاء والانتقال والتحول وتوفير الخدمات، فقد شغل مناصب قيادية لدى العديد من الشركات الرائدة أبرزها «إلكترونيك داتا سيستمز» و«هيوليت باكارد» و«إنجازات لنظم البيانات» (شركة تابعة لمبادلة)، لينضم بعد ذلك إلى شركة «سيرنر الشرق الأوسط وأفريقيا». وفي إطار دعم الخطط التي وضعتها وزارة الصحة العامة في قطر ومساعي الجهات القيادية الأخرى في الدولة، فقد تم تعيينه مؤخرا مديرا عاما وأوكلت إليه مهام تعزيز علاقات شركة «سيرنر» على مستوى الحكومة مع المزودين والموردين بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والوصول بها إلى مستويات عالمية.

وقال نائب الرئيس والمدير المنتدب لشركة «سيرنر الشرق الأوسط وأفريقيا» مايك بوميرنس: «سيساهم ادريان من موقعه كعضو رئيسي في فريق الإدارة لشركتنا، في إيجاد فرص واعدة وتعزيز التعاون الوثيق مع الوزارة وقاعدتنا الحالية من مؤسسات العملاء من أجل تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

إنني على ثقة بأن ادريان بما يتمتع به من كفاءة عالية سيكون قادرا على قيادة «سيرنر» لتحقق المزيد من التقدم والتميز في قطر».

بدأ شيلبر عمله في شركة «سيرنر» عام 2009، حيث اضطلع بالعديد من المسؤوليات القيادية على المستوى الإقليمي في مجال تطوير الأعمال والمبيعات والاستشارات وعمليات الدمج والإحراز. يشغل منذ عامين منصب مدير العمليات الأول في شركة «سيرنر الشرق الأوسط وأفريقيا»، أثبت خلالها كفاءته في قيادة عمليات الأعمال الأساسية للشركة في مجالات الجودة وإدارة الأداء والدخول إلى الأسواق الجديدة.

وإضافة إلى داي وشيلبر، فقد تم أيضا تعيين كل من علي سليماني وبشير عوض بصفة مدير عام في شركة «سيرنر الشرق الأوسط وأفريقيا».

وبدأ علي سليماني العمل في «سيرنر» عام 2005 كمسؤول عن التعامل المباشر مع العملاء وأداء مهام التنفيذ. ويتولى سليماني بصفته مديرا عاما إدارة كل جوانب علاقات تطوير الأعمال لشركة سيرنر مع مؤسسات الرعاية الصحية، وإيجاد السبل الملائمة لتحقيق رؤية العملاء المحتملين وترجمتها على أرض الواقع.

من جهة أخرى، بدأ عوض عمله في سيرنر عام 2006 حيث شغل العديد من المناصب القيادية في بلدان مختلفة من العالم، ومؤخرا تم تعيينه مديرا عاما حيث يضطلع بمسؤولية الإشراف على علاقات التعاون الاستراتيجية للشركة مع كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.