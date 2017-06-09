عينت مجموعة جي إف إتش المالية نيكولاس بولي لتولي منصب المستشار العام للمجموعة، حيث سيكون مسؤولا عن العديد من الجوانب التجارية والمالية والاستثمارية وشؤون الشركات بالإضافة إلى عمله مع مستشارين آخرين على المستويين المحلي والدولي.

ويتمتع بولي بخبرة واسعة تمتد إلى أكثر من 20 عاما في المجال القانوني، بما في ذلك خبرة في جهات اختصاص مختلفة التي اكتسبها من خلال العمل لدى مؤسسات دولية مرموقة.

تجدر الإشارة إلى أن بولي حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في السياسات الدولية واقتصاديات التنمية والقانون من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حصل على شهادات عليا مختلفة.

وقبل انضمامه إلى جي إف إتش، عمل بولي بمنصب رئيس الشؤون القانونية بمجموعة «سيدكو»، وعمل قبل ذلك كشريك ورئيس الصيرفة الدولية وممارسات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة القانون الدولية، تشالز راسل سبيجليز إل إل بي.

كمسؤول تنفيذي اول، يتمتع بولي بخبرة خاصة في الحقوق الخاصة وفي هيكلة منصات استثمارية ناجحة على المستوى الدولي.

كما حاز في أوقات مختلفة لقب «محامي كبير» من قبل جمعية Legal 500، جمعية IFLR 1000 & Chambers وجوائز أخبار التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى اختياره كواحد من أكبر 100 مستشار قانوني تأثيرا في الشرق الأوسط وذلك من قبل «Legal 500».