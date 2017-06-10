المبادرة أحد روافد حملة «زين» الرمضانية كل عام

شاركت شركة زين الأطفال المرضى في المستشفيات فرحة القرقيعان في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توزيع أكياس الحلوى والألعاب والهدايا ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور».

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مبادرة زيارة المستشفيات تعتبر من روافد حملتها الرمضانية في كل عام، حيث تنظمها مرات عديدة في مختلف المناسبات، وهي جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتهدف لمشاركة الأطفال المرضى وذويهم والهيئة التمريضية التي تعتني بهم فرحة وبهجة المناسبات والأعياد المختلفة وعلى رأسها شهر رمضان المبارك وفعالية القرقيعان الجميلة.

وبينت «زين» أن الزيارات هذا العام شملت العديد من المستشفيات التي تحتضن المرضى من الأطفال في الكويت، وهي مستشفى زين والمستشفى الأميري والرازي وابن سينا ومستشفى بنك الكويت الوطني، واتسمت بروح عائلية امتلأت بالأجواء الرمضانية الجميلة، وهو ما تعتبره الشركة انعكاسا حقيقيا لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأكدت الشركة أنها تؤمن بأن مسؤوليتها تجاه مجالات الاستدامة هي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة في تنوع برنامجها الرمضاني المكثف الذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع بركة وفرحة الشهر الفضيل.

وأضافت زين أنها لن تدخر جهدا في تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه، لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في شهر رمضان المبارك، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية تجاه المجتمع.