فاز7 من عملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» بضعف قيمة مشترياتهم في السحب الثاني للحملة التسويقية الجديدة التي اطلقها لتشجيع العملاء على استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع وبطاقات السحب الآلي، وزيادة القيمة المضافة للبطاقة، وتتضمن الحملة جوائز قيمة تصل قيمتها لغاية 50 ألف دينار، عبارة عن ربح ضعف قيمة المشتريات نقدا لغاية 2000 دينار يوميا لمدة 120 يوما عند استخدام بطاقات «بيتك» لسداد قيمة المشتريات داخل وخارج الكويت.

والفائزون هم: شهد انور العوضي – خالد مسعد الرشيدي – احمد محمد الكندري – عادل دخيل الجسار– عسكر عبيد الفريح – احمود عبدالله المطيري- نايف عبيد العنزي.

وتتيح الحملة التي اطلقت تحت شعار «استرجع ضعف قيمة مشترياتك»، لعملاء «بيتك» الفرصة لربح ضعف قيمة مشترياتهم لغاية 2000 دينار، حيث تتيح كل عملية شراء محلية للعميل بقيمة دينار فرصة للدخول في السحب اليومي، فيما تتيح كل عملية شراء بقيمة دينار واحد خارج الكويت للعميل 3 فرص للربح في السحب اليومي خلال فترة العرض لاسترجاع ضعف قيمة مشتريات العملاء لغاية 2000 دينار عند استخدام بطاقات «بيتك» السحب الآلي، والائتماتية ومسبقة الدفع، حيث يسري العرض على عمليات الشراء داخل وخارج الكويت عند استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية أو مسبقة الدفع، وعلى عمليات الشراء خارج الكويت عند استخدام بطاقات «بيتك» للسحب الآلي. وتستمر الحملة لمدة 120 يوما بدءا من 16 مايو 2017.