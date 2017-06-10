أعلنت شركة المزايا القابضة عن انتهاء الأعمال الإنشائية في مشروع «كيو بوينت» المخصص للإسكان المتوسط، والكائن في منطقة الليوان بدبي لاند، وقد تم تسليم 2300 وحدة سكنية لملاكها الجدد، في حين بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع «كيو لاين» الجديد في دبي لاند نحو 50%، والمتضمن 253 وحدة سكنية، وجار العمل على إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني الموضوع للتسليم مطلع عام 2018، وذلك بعد أن تمت وبنجاح المرحلة الأولى وتم بيعها وتسليمها بالكامل.

وكانت المزايا القابضة قد نجحت في تقديم مشروع كيو بوينت كواحد من أهم المشاريع العقارية المخصصة للإسكان المتوسط في دبي منذ سنوات، وتواصلت عمليات التطوير منذ ذلك الوقت ولمراحل متعاقبة من المشروع في ظل الإقبال الكبير الذي حظي به المشروع من قبل الباحثين عن مسكن ملائم في دبي ضمن أسعار تنافسية، أو حتى لمن يبحثون عن فرص استثمارية واعدة، الأمر الذي دفع الشركة لتطوير سلسلة كاملة من هذا المشروع تضمنت كيو لاين وكيو زون، ليصل إجمالي عدد الشقق في هذه المشاريع إلى ما يقارب 5 آلاف شقة سكنية.

أما مشروع كيو لاين، فيتضمن تطوير 4 مبان سكنية، بإجمالي 482 وحدة سكنية، مكونة من وحدات سكنية عصرية متعددة المساحات (ستوديو أو غرفة نوم واحدة أو غرفتين)، وجار أعمال الإنشاءات بحسب الإطار الزمني الموضوع، حيث تم بيع وتسليم المرحلة الأولى والمؤلفة من 229 وحدة سكنية، وجار العمل على المرحلة الثانية للتسليم مطلع العام المقبل 2018.

وتعليقا على رؤية المزايا في التوسع ضمن مشاريع الإسكان المتوسط، قال المهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نحن فخورون بهذا الإنجاز، فقد أصبحت شركة المزايا اليوم أحد أهم المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وخاصة ضمن قطاع الإسكان المتوسط، والذي يعكس رؤيتنا التي وضعها مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في ضرورة تقديم منتج عقاري ضمن أسعار تنافسية ومواصفات بناء جيدة في إمارة دبي في الوقت الذي تركزت فيه غالبية المشاريع العقارية على فئة العقار الفاخر».

وأضاف: «بناء على نتائج المراحل السابقة من مشروع كيو بوينت، وفي ظل الإقبال الكبير الذي حققه المشروع من قبل المواطن والمقيم والمستثمر في دولة الإمارات ومن خارجها، وبالاستناد إلى ما نقوم به من دراسات سوق واقعية، قمنا بإطلاق مشروع كيو لاين في دبي لاند، كمشروع جديد مخصص للإسكان المتوسط ضمن مواصفات ومعايير جودة أعلى.

ولا تزال المزايا تبحث عن فرص استثمارية جديدة في مدينة دبي، خاصة في دبي لاند إيمانا منها بجدوى هذه المشاريع وبالمستقبل الواعد الذي تبشر به دبي».

من جهته، قال خالد عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة المزايا العقارية منطقة حرة - دبي، إن الشركة أطلقت مؤخرا الحملة التسويقية الرمضانية لمشاريع «كيو بوينت» و«كيو لاين» في منطقة الليوان بدبي لاند، والذي خصصت فيه العديد من المزايا للمشترين خلال الشهر الفضيل، حيث تبدأ أسعار الوحدات السكنية المشمولة في العرض من 670 ألف درهم إماراتي، بدفعة أولى تبلغ 10%، إلى جانب إعفاء المشتري من رسوم التسجيل البالغة 4% من قيمة العقار، والإعفاء من رسوم الخدمات لأول سنتين.