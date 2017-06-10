عبر رئيس شركة إيرباص توم إندرز، عن قلقه من تزايد غموض المشهد الجيوسياسي ووصف الخلاف بين قطر العميلة المهمة لشركته ودول الخليج بأنه مقلق.

وحذر توم إندرز من أنه إذا كانت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صعبة فإنها ستؤثر على عمليات الشركة المصنعة للطائرات هناك، وقال للصحافيين: «أي خلل في منطقة أو سوق ناضجة متصلة بنا يبعث على القلق».

وفي إشارة إلى وقف الرحلات الجوية من وإلى قطر الذي فرضته السعودية ودول أخرى الأسبوع الماضي، قال إندرز: «هذا تطور مزعج لصناعتنا ولكثير من الصناعات، نأمل بصدق ألا يتطور هذا إلى صراع طويل الأجل».

وفي تصريحات لوسائل الإعلام قبل معرض باريس الجوي الذي يقام من 19 إلى 25 يونيو، هون إندرز من شأن الإشارات إلى أن إيرباص ثاني أكبر شركة مصنعة للطائرات على مستوى العالم بعد بوينغ تعتمد بشدة على الشرق الأوسط، وقال: «نحن أبعد ما نكون عن التعرض للخطر.. في هذه المنطقة».

ومع اقتراب المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال إندرز إن مصانع إيرباص هناك بين أكثر مصانع الشركة تنافسية وحذر من خسارة هذه الميزة من خلال فرد قيود على الأشخاص أو السلع.

وأضاف: «نحن شركة مهتمة جدا بحرية حركة الناس. التحرك بين مواقعنا في أوروبا مهم للغاية».

وكان إندرز يتحدث مع ظهور نتائج الانتخابات المبكرة في بريطانيا حيث أدت إلى عدم تمكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الاحتفاظ بأغلبية مطلقة بعد أن دعت لانتخابات لتعزيز موقف حكومة المحافظين بقيادتها قبل مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.