أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها في الأسبوع الأول لشهر يونيو على تراجع في أدائها، وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت مؤشرات السوق ـ السعري ـ الوزني ـ كويت 15 ـ NIC 50 بنسب بلغت 0.4% و1.5% و1.3% و1.5% على التوالي، بحسب التقرير الاسبوعي لـ«الاستثمارات الوطنية».

كما كان التراجع في أداء المتغيرات العامة، حيث انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 37.8%، بالإضافة إلى انخفاض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.6% ليبلغ 6.9 ملايين دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 10.9 ملايين دينار للأسبوع الماضي.

اتفقت جميع مؤشرات السوق لتغلق في المنطقة السالبة عند مقارنة أدائها في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أداء ضعيف وباهت لبورصة الكويت، حيث انحسرت السيولة في جميع جلسات التداول (دون مستوى 10 ملايين دينار)، وتراجع واضح للمؤشرات الوزنية بسبب عمليات الضغوط البيعية وجني الأرباح التي طالت الأسهم القيادية، ولعل مثل هذا الأداء الضعيف أمر شهدناه في السنوات السابقة خلال مواسم الإجازات الصيفية وشهر رمضان وذلك بسبب تقلص فترة التداول (55 دقيقة) من جهة، وهدوء المستثمرين خلال الصيف من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أبرز المعطيات التي ألقت بظلالها السلبي على نفسية المتداولين، حيث تراجعت أسعار النفط العالمية خلال الفترة وتداعيات الأزمة الديبلوماسية في دول الخليج مع قطر.