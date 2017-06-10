310 دنانير متوسط إيجار شقة 60 متراً بحولي

45 ديناراً للمتر التجاري في حولي.. و50 بالسالمية قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان نسب الإشغال استقرت عند معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و96%، بينما تحسنت نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في منطقة العاصمة.

إيجارات الاستثماري

تبلغ القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م في محافظة العاصمة من 310 إلى 330 دينارا، بينما تتراوح لنفس المساحة في محافظة حولي من 280 إلى 310 دنانير، وقد تزيد إلى 320 دينارا، في حين تبلغ في محافظة الفروانية من 260 إلى 300 دينار، وفي محافظة الأحمدي بين 250 و270 دينارا، بينما تتراوح من 280 دينارا إلى 300 دينار في محافظة مبارك الكبير، وفي محافظة الجهراء من 260 إلى 300 دينار. أما الشقق غرفتان وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا فقد تراوحت القيم الإيجارية لها من 340 إلى 360 دينارا في محافظة العاصمة، ومن 310 إلى 350 دينارا في مناطق محافظة حولي، وتراوحت بين 290 و320 دينارا في محافظة الفروانية، في حين تتراوح في محافظة الأحمدي بين 280 و300 دينار وفي محافظة مبارك الكبير بين 310 و330 دينارا، وفي محافظة الجهراء بين 290 إلى 330 دينارا.

أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 مترا مربعا فقد سجلت القيمة الايجارية لها بين 370 إلى 390 دينارا في محافظة العاصمة، ومن 340 إلى 370 دينارا في مناطق محافظة حولي، بينما تراوحت من 340 إلى 360 دينارا في محافظة الفروانية، في حين تبلغ القيمة الإيجارية من 310 إلى 330 دينارا في محافظة الأحمدي وتصل إلى 360 دينارا في كل من محافظة مبارك الكبير والجهراء.

إيجارات الخاص

تتباين متوسطات القيم الإيجارية بين المناطق والمساحات المختلفة، ويتراوح متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2 من 420 إلى 520 دينارا في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر مربع خلال الربع الأول 2017 في محافظة حولي، بينما تصل إلى حوالي 550 دينارا في بعض المناطق من محافظة العاصمة مثل منطقة اليرموك والقادسية، ويزيد على ذلك ليصل إلى 600 دينار في بعض المناطق المتميزة في المحافظة مثل منطقتي المنصورية وكيفان، في حين يبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية من 320 إلى 370 دينارا ويصل في بعض المناطق المميزة إلى 400 دينار، ويتراوح بين 320 و420 دينارا في مناطق محافظة الأحمدي بينما يرتفع قليلا في بعض المواقع إلى 500 دينار، ويسجل من 350 إلى 450 دينارا في مناطق محافظة مبارك الكبير ويرتفع المتوسط إلى 480 دينار و500 دينار في المناطق المتميزة من منطقة المسايل، أما في محافظة الجهراء فتتراوح القيمة الإيجارية بين 300 و400 دينار وتصل في المناطق المتميزة إلى 420 دينارا.

إيجارات التجاري

متوسط إيجار المتر التجاري للدور الأرضي، يتراوح من 20 إلى 45 دينارا للمتر المربع، كما في منطقة حولي بينما يصل إلى 40 دينارا في المواقع المتميزة من مدينة الكويت، بينما يزيد على ذلك ليصل إلى 50 دينارا في منطقة السالمية.

يبلغ معدل إيجار المتر المربع من المكاتب في الميزانين من 12 دينارا ويصل إلى 16 دينارا في بعض الأماكن المتميزة والمساحات الكبيرة نسبيا في العاصمة، كما يبلغ في مناطق حولي والفحيحيل والمنقف 12 دينارا و13 دينارا وقد يصل إلى 14 دينارا أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.

إيجارات القسائم الصناعية

يتراوح متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض في منطقة الشويخ الصناعية وكذلك في منطقة الري من 12 إلى 18 دينارا، إذ تختلف الأسعار باختلاف المواقع وباقي المميزات الأخرى والمساحة، في حين يبلغ متوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي في منطقة العارضية (المخازن) من 6.5 إلى 7 دنانير، بينما يرتفع عن ذلك بكثير في منطقة العارضية (الحرفية) ليسجل من 12 إلى 20 دينارا لمتوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضيي.