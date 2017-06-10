حققت سفينة «هارموني أوف ذا سيز» أكبر سفينة سياحية في العالم العديد من الأرقام المذهلة، حيث يبلغ عمق حوض «أكوا ثياتر» في السفينة 17.9 قدما، وهو أكبر مسبح تقام فيه العروض بالبحر، في حين تضم حديقة سنترال بارك 10600 نبتة، و52 شجرة، وحديقتين تحتوي كل منهما على 10240 نبتة حية في عرض البحر. وعندما تبحر السفينة، لا تطفو على وجه الماء فحسب بل تحمل نحو 5 ملايين باوند من الماء في مسابحها.

علاوة على ذلك، يجري العمل بكل دقة عندما ترسو السفينة في المرفأ لضمان توافر كل مكون من المكونات اللازمة لتحضير 200 ألف وجبة على متن رحلة بحرية ممتدة لـ 7 أيام. فعلى سبيل المثال «هارموني أوف ذا سيز»، أكبر سفينة للرحلات البحرية في العالم، تحتاج لملء مخازنها 9 ساعات و20 شاحنة محملة بالسلع لتصل الكلفة الإجمالية 1 مليون دولار، وذلك لتلبية كل الأذواق والرغبات على متن الرحلة. وعلى الرغم من أن تشكيلة الأصناف المتاحة ليست مفاجئة، إلا أنه يتم تقديم أكثر من 200 طبق مختلف في أنحاء المطاعم البالغ عددها 15 على متن السفينة كل يوم، ومنها 8 مطاعم متخصصة.

وعندما تبحر السفينة، يضم مخزنها 3.5 أطنان من الأرز، و6.3 أطنان من الدقيق، و31 طنا من الخضار بـ 80 صنفا مختلفا، فضلا عن 10 أطنان من البطاطا، و15.8 طنا من الزيت، و7.5 أطنان من لحم البقر، و700 باوند من الآيس كريم، والأهم من ذلك 2100 باوند من ذيول جراد البحر، وهو الطبق المفضل لدى المسافرين بحرا.

ويزيد على ذلك ان السفينة تحمل حوالي 86 ألف بيضة، و4 آلاف باوند من سمك السلمون فضلا عن 200 صنف مختلف من التوابل و30 صنفا من الأعشاب الطازجة لاستخدامها من قبل فريق الطهي.