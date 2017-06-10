دول الخليج تسجل تراجعاً ملحوظاً مقارنة مع مارس الماضي

محمود عيسى

بعد أن أخفقت في ترسية أي عقود في شهر ابريل، حلت الكويت في المركز الثالث خليجيا في شهر مايو بترسيات بلغت قيمتها 979 مليون دولار من العقود في مايو الماضي، ولكن هذه القيمة تمثل تدهورا كبيرا عن قيمة الترسيات التي شهدتها الكويت في مارس الماضي والتي بلغت 3.2 مليارات دولار.

وقالت مجلة ميد: ان ترسيات العقود التي أرستها المملكة العربية السعودية والتي بلغت 5.3 مليارات دولار تصدرت قائمة الدول الخليجية، غير ان هذه القيمة لم تفلح في رفع قيمة الصفقات في المنطقة في مايو الى مستويات الاشهر السابقة.

واضافت ان قيمة العقود التي ارستها دول مجلس التعاون الخليجي في شهر مايو الماضي بلغت 9.5 مليارات دولار مقارنة بما مجموعه 10.4 مليارات دولار في أبريل، على الرغم من أن قيمة الترسيات لم تتراجع الى مستوى ما كانت عليه في فبراير عندما تدهورت الى 3.6 مليارات دولار.

وقد تصدرت السعودية قائمة الترسيات بقيمة 5.3 مليارات دولار وتبعتها الامارات بقيمة 2.023 مليار دولار ثم الكويت، وتلتها قطر بنحو 551 مليون دولار ثم عمان والبحرين بواقع 94 مليون دولار و10 ملايين دولار على التوالي.

وانتهت المجلة الى القول انه اذا ما سمح للازمة القطرية ان تستمر لبضع الوقت فانه سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاد قطر والاقتصادات الخليجية.