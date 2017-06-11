الطبطبائي: «بيتك» متمسك بمنهجيته في العمل المبني على الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» الغبقة الرمضانية السنوية لموظفيه بحضور الإدارة التنفيذية وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعدد كبير من المسؤولين والعاملين في البنك، وذلك في إطار برنامج «بيتك» الرمضاني وحرصه على تعزيز الروابط بين العاملين، حيث تعتبر هذه المناسبة التي دأب «بيتك» على اقامتها سنويا في الشهر الفضيل فرصة للقاء بين الزملاء وتبادل التهاني والتبريكات بين الموظفين والمسؤولين.

وجرى خلال الغبقة التي اقيمت في فندق الشيراتون، تنظيم مجموعة من الأنشطة والمسابقات والسحوبات على هدايا وجوائز قيمة الى جانب توزيع القرقيعان على الموظفين.

وفي كلمة للموظفين دعا رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعة د.سيد محمد الطبطبائي الموظفين الى مزيد من البذل والعطاء لخدمة هذه المؤسسة المالية الإسلامية العريقة التي اصبحت حجر الزاوية في صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا الى ان تمسك «بيتك» بمنهجيته في العمل المبني على الالتزام بتطبيق احكام الشريعة الى جانب العطاء والاجتهاد بما يخدم الاقتصاد الإسلامي، من اسس تحقيـق النجاح واستمراريته.

كما تضمنت رسالة الإدارة التنفيذية للموظفين التأكيد على اهمية ان اللقاء الذي يأتي في شهر رمضان يذكر ببداية عمل «بيتك» قبل 40 عاما في شهر رمضان المبارك، وما واجهه من تحديات تغلب عليها بعطاء وتعاون جميع العاملين وثقة وولاء العملاء ودعم المساهمين، وان شهر رمضان فرصة عظيمة لتطبيق ما حثنا عليه ديننا الحنيف في التعامل مع العملاء وأداء الأعمال والمهام بإتقان وأمانة، بالإضافة الى ضرورة استمرار العلاقة المميزة بين جميع العاملين وبينهم وبين الإدارة، في اطار من الإجماع على أهداف مشتركة ومصلحة واحدة للنهوض بـ «بيتك» وخدمة عملائه والارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات.